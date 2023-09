New Orleans/Kansas City -Dieses NFC-Championship-Game werden die Menschen in New Orleans nicht so schnell vergessen. Aufgrund einer verheerenden Fehlentscheidung ist das Team um Superstar-Quarterback Drew Brees um die Teilnahme am Super Bowl gebracht worden.



Stattdessen haben die Los Angeles Rams um Quarterback-Youngster Jared Goff erstmals seit 2002 den Super Bowl erreicht. In einem Overtime-Thriller besiegten die Kalifornier am Sonntag im Halbfinale die an Nummer eins gesetzten New Orleans Saints auswärts knapp mit 26:23 (10:13, 23:23).

Referees übersehen klares Foulspiel kurz vor Spielende

Überschattet wurde der Showdown von einem krassen Irrum der Schiedsrichter kurz vor Schluss der regulären Spielzeit. Rams Verteidiger Nickel Robey-Coleman störte Tommylee Lewis während der Ball in der Luft war viel zu früh - aber die fällige Strafe blieb aus. Die Saints tobten an der Seitenlinie nach dem Nicht-Call.

Rams Quarterback Jared Goff überzeugte

Der 24-jährige Goff überzeugte mit 297 Pass-Yards, einem Touchdown und einer Interception im NFC-Championship-Game. Matchwinner war jedoch Rams-Kicker Greg Zuerlein, der sein Team mit einem verwandelten Field Goal aus 57 Yards in der Overtime ins diesjährige Endspiel beförderte. Saints-Quarterback Drew Brees verbuchte zwei Touchdown-Pässe, eine Interception und 249 erworfene Yards.

Tom Brady und die New England Patriots freuen sich über den Einzug in den Super Bowl. afp

Tom Brady führt New England Patriots erneut in den Super Bowl

Quarterback-Superstar Tom Brady und die New England Patriots haben zum dritten Mal in Folge den Super Bowl erreicht - das weltweit beachtete Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Der Vorjahresfinalist konnte sich am Sonntag (Ortszeit) im Halbfinale mit 37:31 (14:0, 31:31) nach Verlängerung auswärts gegen die Kansas City Chiefs durchsetzen.

Der 41-jährige Brady führte sein Team in der Overtime mit präzisen Pässen bis an die 15-Yard-Linie der Chiefs. Dort übernahm Running Back Rex Burkhead, der das lederne Ei im dritten Laufversuch in die Endzone befördern konnte.

Beide Quarterbacks überzeugten auf ganzer Linie

Brady warf einen Touchdown-Pass und zwei Interceptions im Halbfinale der AFC-Championship. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes überzeugte mit drei Touchdown-Pässen und 295 Pass-Yards.

Beim diesjährigen Super Bowl am 3. Februar kommt es somit zur Begegnung zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams. (dpa/mbr)