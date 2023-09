Pyeongchang -Die Party im tschechischen Haus fand ohne die Frau des Tages statt, Ester Ledecka war nicht vor Ort. „Ich würde jetzt lieber Snowboarden“, sagte Ledecka.

Denn sie hatte ja auch Platzierte hinterlassen, Anna Veith etwa, die eine Geschichte von Auferstehung und rot-weiß-rotem Triumph geliefert hätte. Die Österreicherin hatte unter ihrem Mädchennamen Fenninger in Sotschi gesiegt, und nach einem brachialen Sturz 2015 mit Totalschaden im Knie zwei Jahre lang um die Rückkehr in den Skisport gekämpft.



Ziel: Gold im Snowboard-Slalom

Nun führte Veith, alle Favoritinnen waren im Ziel, IOC-Boss Thomas Bach hatte gratuliert und NBC die Übertragung beendet. Und Ester Ledecka? Sie hatte nicht mal eigene Ski dabei. Ein Super-G wird natürlich auf Alpin-Ski gefahren, die Tschechin aber ist Snowboarderin.



Eine der besten sogar: zwei Weltmeistertitel, mehrere Weltcup-Erfolge. In Pyeongchang war ihr Ziel: Gold im Parallel-Riesenslalom mit einem Brett an den Füßen. Allein, dass sie als erste Sportlerin überhaupt den Start in beiden Sportarten wagte, war aufsehenerregend. Und nun: Gold. In der anderen Disziplin. Unglaublich.



Pressekonferenz mit Skibrille

Für den Nachmittag nach dem Super-G waren eigentlich drei Trainingsläufe angesetzt. Stattdessen saß Ledecka nun vorne auf dem Podium bei einer Veranstaltung, die mehr Komödie war als Pressekonferenz.



Bei der Pressekonferenz: Auftritt mit Skibrille, weil sie kein Makeup mit an die Strecke genommen hatte. AFP

Das halbe Gesicht der Olympiasiegerin wurde bedeckt von ihrer Skibrille. Ob sie die nicht abnehmen wolle, fragte der irritierte Konferenzleiter. „Nein. Ich war nicht wie die anderen Mädchen darauf vorbereitet, bei der Zeremonie dabei zu sein. Ich trage kein Makeup“, sagte sie.

Gold-Fahrt auf Shiffrins Brettern

Die für ihre Goldfahrt nötigen Sportgeräte hatte sie sich aus dem Wettkampffundus von Atomic genommen. Sie erwischte die Bretter von Mikaela Shiffrin, der überragenden US-Amerikanerin, die bereits Gold im Riesenslalom gewann. Bei den Alpinen natürlich.

Als die Tschechin mit Startnummer 26 an den Start ging, lief unten im Zielraum bereits die Glückwunschrunde. Dann erstarrte das Gesicht von Veith. Eine Hundertstelsekunde war Ledecka schneller. Und auch der Gesichtsausdruck der Sensationsgewinnerin war nicht minder ungläubig.



Tochter einer Eiskunstläuferin

Sekundenlang starrte die Tschechin auf die Anzeigetafel. „Ich dachte, dass das ein Fehler ist und sie da noch ein paar Sekunden draufpacken. Ich habe darauf gewartet, dass sie die Zeit ändern.“ Aber niemand kam. „Alle haben geschrien und ich dachte: Okay, das ist verrückt.“

Bei der Siegerehrung: Ester Ledecka präsentiert ihre Goldmedaille, die bisher sensationellste dieser Spiele. AFP

Ihr Großvater mütterlicherseits, Jan Klapac, war ein Eishockeyheld, zweifacher Olympiamedaillengewinner in den Sechzigerjahren; er half, die Sowjetunion bei der WM 1969 zu besiegen. Ihre Mutter war Eiskunstläuferin, und der Vater, Janek Ledecky, ist ein gefeierter Sänger und Komponist. Von Jugend an hat sie sich in beiden Sportarten in Wettkämpfen gemessen, im Snowboarden stieß sie schnell in die Weltspitze vor.



Finalrunde der Snowboarder am Samstag

Im Ski-Weltcup versuchte sie sich erstmals vor zwei Jahren, die beste Platzierung im Super-G war ihr bislang vergangene Saison mit Rang 19 gelungen. Am besten ist sie eigentlich in der Abfahrt, zu Saisonbeginn wurde sie in Lake Louise Siebte.

Daher steckt sie nun in einer Zwickmühle. Wagt sie den Abfahrtsstart am Mittwoch? Am Tag darauf steht die Qualifikation für die Finalrunden (Samstag) im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder auf dem Programm. Ihrem eigentlichen Job in Pyeongchang. Was für Gedanken sich Ester Ledecka jetzt machen muss. Unglaublich ist das alles. Einfach unglaublich.