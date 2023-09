Köln -Das große Finale um die Meisterschaft in der NFL rückt immer näher. Am 5. Februar steigt der Superbowl 51. in Houston, Texas. Nur noch die Teilnehmer fehlen. Diese werden am Sonntag im Rahmen der Conference Finals ermittelt. Die vielleicht vier besten Quarterbacks der NFL kämpfen um den Einzug ins Endspiel im American Football.

Die Pats haben die beste Bilanz in der Liga

Tom Brady (QB) und die New England Patriots empfangen die Pittsburg Steelers samt Star-Trio Ben Roethlisberger (QB), Antonio Brown (WR) und Le’Veon Bell (RB). Brady erreichte dieses Jahr mit seinem Team zum sechsten Mal in Folge das Conference-Finale. Trotz Verletzungen von Starspielern wie Tight-End Rob Gronkowski und einer Vier-Spiele-Sperre gegen Brady zu Beginn der Saison, haben die Pats die Konkurrenz mal wieder dominiert. Mit 14 Siegen und zwei Niederlagen haben die Pats die beste Bilanz der Liga.

Pressekonferenz wird zur Lehrstunde

Die Abgeklärtheit, die Coach Bill Belichick und Brady an den Tag legen, ist einzigartig. Eine Pressekonferenz des kauzigen Trainers verfällt schnell in eine Lehrstunde über Football, in denen Journalisten gerne vergessen, warum sie überhaupt dort sind. Und Brady? Der zeigt in fast jedem wichtigen Spiel, wieso er als bester Quarterback aller Zeiten gehandelt wird.

Die Aufgabe im Gillette Stadium in der Nähe von Boston zu gewinnen, scheint also denkbar unmöglich. Die Steelers reisen trotzdem mit breiter Brust nach Boston. Im Viertelfinale setzte sich Pittsburgh knapp mit 18:16 beim Favoriten Kansas City durch.

Der gefeierte Held war Chris Boswell: Der Kicker führte mit sechs Fieldgoals die Steelers zum Sieg über die Chiefs. Um gegen Brady und Co. zu bestehen, muss der sechsfache Superbowl-Champion einen Sahnetag erwischen. Offensiv müssen immer wieder Akzente gesetzt werden und in der Defensive müssen James Harrison und Co. die Patriots-Offensive in Schach halten.

Die Voraussetzungen für einen Überraschungssieg haben die Steelers: Bell spielt eine sensationelle Saison und auf Playmaker Brown ist immer verlass. Wenn Roethlisberger genug Zeit von seiner O-Line bekommt, sollte die Mannschaft aus Pittsburgh nicht unterschätzt werden.

Showdown in Atlanta

Im NFC Championship Game reisen die Greenbay Packers um Aaron Rodgers (QB) zu den Atlanta Falcons. Hier kommt es zum Showdown der besten Quarterbacks dieser Saison. Rodgers warf die meisten Touchdowns (40) in dieser Spielzeit, Matt Ryan liegt mit 38 Touchdowns auf Platz zwei.

Als heißer MVP-Kandidat wird Ryan, auch als „Matty Ice“ bekannt, gehandelt.. Er führte die Falcons zu einer ihrer besten Spielzeiten. Mit durchschnittlich knapp 34 Punkten pro Spiel sind sie mit Abstand die „Scoring-Machine“ in der kompletten Liga. Es wäre sein erster Superbowl - im Gegensatz zu den anderen Quarterbacks in den Conference Finals.

Sein direkter Gegenspieler Aaron Rodgers spielt bis auf den Saisonbeginn ein sensationelles Jahr. Die Green Bay Packers setzten sich vergangene Woche in einem Krimi gegen die Dallas Cowboys durch. Den entscheidenden Spielzug kreierte Rodgers einfach selber, indem er seinen Mitspielern kurzerhand Anweisungen gab, wie sie ihre Routen zu laufen haben.

Die Atlanta Falcons gelten zwar als klar favorisiert, allerdings zeigte Rodgers in den wichtigen Spielen oftmals seine Extraklasse. Zudem gibt es in den USA Stimmen, dass Matt Ryan nur ein Quarterback für Statistiken sei und in den entscheidenden Momenten versage.