Dortmund -Drei Jahre nach seinem Abschied Richtung Bayern München kehrte Mario Götze im Sommer zu Borussia Dortmund zurück. Die BVB-Bosse hatten alles getan, um dem Rückkehrer aus der bayrischen Hauptstadt einen geschmeidigen Wiedereinstieg zu verschaffen. Doch Thomas Tuchel spielte am Sonntagabend nicht mit.



Im Supercup zwischen den beiden Erzrivalen saß der Held von Rio über die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Der Trainer verzichtete im Signal Iduna Park bei der 0:2-Niederlage gegen den FCB auf den Weltmeister. Und viele BVB-Fans fragten sich anschließend: Warum?



Tuchel ließ damit die Gelegenheit ungenutzt, das große Thema der Vorbereitung schon im ersten Pflichtspiel zu den Akten zu legen. „Sein Einsatz war nicht vorgesehen. Von unserer Belastungssteuerung ausgehend sollten die Spieler spielen, die bereits vier bis fünf Wochen im Training sind“, sagte Tuchel nach dem Abpfiff.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Es sollte nicht die Gruppe mit dem Supercup belastet werden, die zuletzt ins Training eingestiegen ist.“ Allerdings wurden André Schürrle und Julian Weigl, wie Götze EM-Teilnehmer, beide in der 68. Minute eingewechselt. Später kam noch Emre Mor, EM-Fahrer für die Türkei.



Götze wirkt nicht austrainiert

Pfiffe hätte sich Götze, der nicht austrainiert wirkt, aber ohnehin nicht anhören müssen: Er wurde schon am Rande der Testspiele und bei der Mannschaftspräsentation sehr freundlich empfangen.



BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ließ es sich am Sonntagabend nicht nehmen, in Sachen Götze eine Spitze Richtung München zu setzen. „Irgendjemand hat ihm gesagt, dass er der absolute Wunschspieler von Pep Guardiola war. Und irgendwann hat er dann rausgefunden, dass das nicht so war“, sagte er im ZDF. Namen nenne er keine: „Wir haben inzwischen ein ausgezeichnetes Verhältnis zum FC Bayern und wollen da keine Schärfe reinbringen.“ (mit sid)