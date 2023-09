Hamburg -Mit einer glänzenden Rückkehr ins Nationalteam hat NBA-Jungstar Dennis Schröder die EM-Hoffnungen der deutschen Basketballer angeheizt. In seinem ersten Länderspiel seit zwei Jahren führte der 23-Jährige das Team von Bundestrainer Chris Fleming beim Auftakt des Supercups zu einem 79:76 (39:41)-Sieg gegen Russland.

Knapp zwei Wochen vor EM-Start war Schröder mit 28 Punkten bester deutscher Werfer. Der Aufbauspieler der Atlanta Hawks brillierte alleine im Schlussviertel mit 16 Zählern. Auch für Daniel Theis (10) war es der Start in der EM-Vorbereitung. Kapitän Robin Benzing kam nach einer frühen Knieblessur nicht mehr zum Einsatz. Beim Testturnier trifft der Gastgeber noch auf Polen und Serbien. Die erste EM-Partie steht am 31. August in Tel Aviv gegen die Ukraine an.

„Man sieht, dass die Mannschaft will“

„Ich bin zufrieden, man sieht, dass die Mannschaft will“, sagte Ingo Weiss, Chef des Deutschen Basketball Bunds, bei Sport1 zur Halbzeit. „Wir haben Dennis Schröder und Daniel Theis gut ins Team integriert.“

Gleich zu Beginn suchten die beiden Kumpel aus alten Braunschweiger Zeiten vor 2085 Zuschauern das Zusammenspiel. Nach Ballübergabe durch Theis zog Schröder mit seiner unvergleichlichen Geschwindigkeit zum Korb, war nur durch ein Foul zu bremsen und erzielte per Freiwürfe die ersten deutschen Punkte.

Nur wenig später musste das deutsche Team einen Schreckmoment verkraften: Benzing stolperte über das Bein eines Gegenspielers, knickte um und schlug mit dem linken Knie hart aufs Parkett. Gestützt von Teamkollegen humpelte der Spanien-Legionär vom Feld. Mehrfach war die Fleming-Auswahl in der Vorbereitung schon von Verletzungssorgen geplagt: Niels Giffey und Maik Zirbes fehlen bei der EM, Johannes Voigtmann und Karsten Tadda setzen angeschlagen beim Supercup aus.

In seinem ersten Auftritt im deutschen Trikot seit dem bitteren EM-Vorrundenaus bei der EM 2015 versuchte Schröder früh, die Abstimmung mit seinen Mitspielern zu finden. Dabei klappte noch nicht jedes Anspiel, mehrfach glänzte der 23 Jahre alte Aufbauspieler aber mit eigenem Abschluss, entweder per Korbleger oder Dreipunktewurf.

Schröder übernimmt Kommando im Schlussviertel

In einer engen Partie zeigte das gesamte deutsche Team gute Ansätze, der 2,16 Meter große Center Isaiah Hartenstein begeisterte mit einem Dribbling hinter dem Rücken und anschließendem Treffer. Mitte des dritten Viertels zog Russland zwar langsam bis auf zehn Punkte Vorsprung davon, im Schlussabschnitt übernahm aber Schröder das Kommando. Neun deutsche Zähler erzielte der 23-Jährige in Serie, krönte den Zwischensprint per Dunk zum 65:62. Auch am Ende behielt das deutsche Team die Nerven.

Die Spiele bei der EM werden bei der Deutschen Telekom zu sehen sein – das Bonner Unternehmen sicherte sich die Rechte bis zur EM 2021. Für das Turnier in vier Jahren erwägt der DBB „ernsthaft“ die Bewerbung für eine Vorrunde und eine Endrunde, wie Verbandschef Weiss der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Das wäre für die Generation, die wir jetzt haben, ein Höhepunkt auf dem Weg zur WM 2023 und Olympia 2024.“ (dpa)