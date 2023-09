Köln/Berlin -Ein besonders großer und heller „Supermond“ hat am Montag Himmelsgucker weltweit in seinen Bann gezogen: Auf Hochhausdächern, in Sternwarten oder an weitläufigen Stränden beobachteten sie zunächst in Asien und Australien sowie später auch hierzulande, wie der pralle Vollmond kurz nach Sonnenuntergang am Himmel sichtbar wurde. Dabei stand der Mond der Erde so nah wie seit 1948 nicht mehr.



„Supermond“ wird volkstümlich ein Vollmond genannt, bei dem der Trabant der Erde besonders nahe steht. Der Mond erscheint dann 14 Prozent größer und 30 Prozent heller als ein Vollmond, bei dem sich der Erdtrabant auf seiner elliptischen Umlaufbahn in großer Entfernung befindet. Am Montag näherte sich der Mond der Erde bis auf gut 356.500 Kilometer - zum Vergleich: Im Durchschnitt ist der Erdtrabant 384.400 Kilometer entfernt. Astronomen zufolge ist der Unterschied zwischen einem „Supermond“ und einem „normalen“ Vollmond hoch am Himmel allerdings für ungeübte und nicht informierte Himmelsgucker kaum wahrnehmbar. Beim Mondaufgang allerdings erscheint die Scheibe des Erdtrabanten riesig - was freilich nichts mit dem „Supermond“ zu tun hat, sondern mit einem Phänomen namens Mondtäuschung.



Warum der Mond in Horizontnähe stets deutlich größer erscheint als hoch am Himmel, ist noch nicht abschließend geklärt. Sicher ist aber, dass es sich um eine optische Täuschung handelt. (afp)

Die besten Bilder vom „Supermond“

Der untergehende Mond strahlt in Frankfurt am Main früh morgens hinter den Bankentürmen der Stadt. dpa

Hinter Wolken und den Hochhäusern ist der „Supermond“ am in Frankfurt am Main zu sehen. dpa

Der Mond geht farbenfroh über Berlin auf. dpa

Der „Supermond“ strahlt über der Quadriga am Brandenburger Tor. dpa

Der Mond geht farbenfroh über Berlin auf. dpa

Der „Supermond“ strahlt den Berliner Fernsehturm an. dpa

Der „Supermond“ geht in Nürnberg hinter der Kaiserburg auf. dpa

Der Mond scheint über dem Weißen Haus in Washington, D.C. AFP

Der „Supermond“ über Manhattan, New York City. AFP

Der „Supermond“ über Philadelphia im Osten der USA. AP

Der „Supermond“ über Jerusalem. dpa

Der „Supermond“ geht über Sevilla auf. AFP

Touristen beobachten den „Supermond“ über Kuala Lumpur, Malaysia. dpa

Der „Supermond“ geht über dem Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan auf. AP

Der „Supermond“ über der Bahwan Moschee in Muscat, Oman. AFP

