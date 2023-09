Darmstadt -Der Wechsel von Darmstadts Trainer Dirk Schuster zum Bundesligarivalen FC Augsburg nimmt immer mehr Gestalt an. Der 45-Jährige hat die Südhessen um die Freigabe aus seinem bis 2018 laufenden Vertrag gebeten, teilte der Verein am Mittwoch mit. Auch Co-Trainer Sascha Franz wolle die „Lilien“ verlassen.

„Der SV Darmstadt 98 muss sich, vor dem Hintergrund der Vertragslaufzeit bis 2018, nun mit dem Freigabewunsch auseinandersetzen. Dies werden wir in aller Ruhe und mit der gebotenen Seriosität tun“, sagte Präsident Rüdiger Fritsch in einer Mitteilung.

Schuster soll sich mit Augsburg einig sein

Nach Informationen der „Sport Bild“ soll sich Schuster, der die „Lilien“ auf direktem Weg von der Dritten Liga in die Bundesliga und dort zum Klassenerhalt geführt hatte, mit Augsburg bereits über einen Wechsel geeinigt haben.

Schusters Berater Ronny Zeller wird mit den Worten zitiert: „Dirk Schuster hat eine tolle und unvergessliche Zeit in Darmstadt erlebt und in dreieinhalb Jahren unglaubliche Erfolge gefeiert. Nun reizt ihn die neue Aufgabe in Augsburg.“ Die Schwaben suchen einen Nachfolger für Markus Weinzierl, der vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 steht. (dpa)