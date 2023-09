Köln -Vor 457 Zuschauern im Siegener Leimbachstadion absolvierte der SV Rödinghausen am Samstag die Generalprobe für das größte Spiel der Klubgeschichte – das Duell mit dem FC Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals (Dienstag, 20.45 Uhr/ARD). „Ohne jetzt respektlos zu klingen, gegen Kaan-Marienborn waren viele Gedanken schon woanders“, berichtete Daniel Flottmann nach dem 2:0-Pflichtsieg in der Regionalliga West. „Aber unser Trainer Enrico Maaßen hat es klug gemacht: Über das Spiel konnte man sich für einem Platz in der Startelf gegen die Bayern empfehlen.“

Flottmanns Einsatz ist sicher. Der Innenverteidiger, zwischen 2012 und 2017 147 Mal für Fortuna Köln aktiv, ist Kapitän des SV Rödinghausen. Für den 34-Jährigen ist die Partie gegen den FC Bayern „definitiv das Karriere-Highlight.“ Weil das heimische Häcker-Wiehenstadion nicht taugt, wird an der Bremer Brücke in Osnabrück gespielt. „Mein Geburtsort, bei Flutlicht, ich darf als Kapitän auflaufen und das Erste überträgt live – was kann es Schöneres geben?“, sagte Flottmann. Im Team gibt es seit Wochen kein anderes Thema: „Entspannt ist anders.“

Hoffen auf Zweikämpfe mit Robert Lewandowski

Bayern-Trainer Niko Kovac muss auf die angeschlagenen Arjen Robben, Jérôme Boateng und James Rodriguez verzichten, wird aber dennoch eine namhafte Startelf zusammenbasteln. Nach dem 1:0-Zittersieg in der ersten Pokalrunde bei Dorfklub SV Drochtersen/Assel unterstrich Kovac, „dass wir keinen Gegner unterschätzen werden. Wir sind zwar haushoher Favorit, müssen aber die richtige Einstellung an den Tag legen, um zu gewinnen.“ Abwehrchef Flottmann freut sich auf die Bayern-Stars, er hofft auf ein direktes Duell mit Robert Lewandowski: „Mir fällt kein Besserer auf seiner Position auf der Welt ein. Dann komme ich hoffentlich in den Infight mit ihm.“

Zur Vorbereitung betrieb der SV Rödinghausen ein Videostudium des knappen Bayern-Sieges gegen Drochtersen/Assel – dabei habe man einige Schwächen des Rekordmeisters erkennen können: „Wir haben einige Waffen vorne drin, schnelle Spieler. Aber um die in Szene setzen zu können, brauchen wir natürlich erst einmal den Ball.“

Der Glaube an die Sensation scheint in Rödinghausen allerdings nicht allzu groß zu sein. „Vor der ersten Pokalrunde gegen Dresden war alles zum Thema Siegprämie geklärt“, berichtete Flottmann. Lachend fügte er an: „Das kam bislang überhaupt nicht zur Sprache. Da müsste ich mal nachhören.“