Wenn ab den Frühlingsmonaten plötzlich die Augen tränen und die Nase zu laufen beginnt, bedeutet das meist eines von zwei Dingen: Entweder man leidet an Heuschnupfen, oder eine Erkältung bahnt sich an. Doch auch wenn sich beide Beschwerden sehr ähnlich äußern, müssen sie grundlegend verschieden behandelt werden. Wie erkennt man, ob der Körper nun unter den fliegenden Pollen oder unter einem Erkältungsvirus leidet?

„Die Schwierigkeit eine Pollenallergie von einem Schnupfen zu unterscheiden, liegt darin, dass es fast keinen Unterschied gibt“, sagt Sonja Lämmel, Pressesprecherin des Deutschen Allergie- und Asthmabunds. „Klarheit kann da nur ein Arztbesuch und ein Allergie-Test schaffen.“ Darüber hinaus gibt es jedoch einige kleine Unterschiede, an denen sich zumindest eine Tendenz erkennen lässt.

Läuft die Nase nur draußen?

„Betroffene können sich beispielsweise fragen: Fängt die Nase nur an zu laufen, wenn ich vor die Tür gehe?“, sagt Lämmel. Trifft dies zu, sei die Diagnose Heuschnupfen wahrscheinlicher. Eine weitere Möglichkeit: Einfach nach dem Schnäuzen mal ins Tempo schauen, sagt Lämmel. „Allergie-Schnupfen ist in der Regel wässrig und klar. Bei einer Erkältung kann das Taschentuch auch schon mal gelb oder grünlich aussehen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Will man sicher wissen, ob der Schniefnase von Pollen ausgelöst wird, kommt man um einen Allergietest nicht herum. dpa/Peter Roggenthin Lizenz

Ebenfalls ein Indiz könnte laut Lämmel auch die Veränderung des Gesundheitszustandes bei Regen sein: Bei manchen Allergikern laufe die Nase um so mehr, wenn es geregnet hat, bei anderen würde sich die Allergie bei Regenwetter fast gar nicht mehr zeigen. Einer Erkältung ist das Wetter größtenteils egal – die Symptome bleiben in der Regel bei Sonnenschein und Regen gleich intensiv.

Leiden Verwandte an Heuschnupfen?

Dr. Uta Rabe, Chefärztin der Abteilung Allergologie und Asthma im Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen rät außerdem zu einer allgemeinen Einordnung: Wie wahrscheinlich ist es, dass ich an Heuschnupfen oder einer Erkältung leide? Hat man eher den Verdacht, die Schnupfnase auf eine Erkältung zurückführen zu können, empfiehlt die Allergologin: „Überlegen Sie, ob jemand in Ihrem Umfeld in der vergangenen Zeit krank gewesen und deshalb im Bett geblieben ist. Ist das der Fall, ist eine Erkältung wahrscheinlich.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Hat man den Verdacht, Heuschnupfen bekommen zu haben, solle man sich die eigene Familie ansehen: „Fragen Sie sich: Wie viele Allergiker sind unter meinen nahen Verwandten?“ Leiden Familienmitglieder unter Heuschnupfen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, auch eine Allergie zu entwickeln.

Zehn wichtige Fragen

1. Was ist eine Pollenallergie (Heuschnupfen)? Mindestens 15 Prozent der Deutschen leiden unter einer Pollenallergie, die den meisten unter dem Begriff Heuschnupfen geläufig ist. Ausgelöst wird der allergische Schnupfen durch den Blütenstaub von Bäumen, Sträuchern, aber auch Gräsern, Getreide und Kräutern, wenn die Schleimhäute mit den Pollen in Berührung kommen dpa Lizenz

2. Welche Beschwerden sind typisch? Die Betroffenen leiden während der Blütezeit der Gewächse etwa unter tränenden und juckenden Augen, diese können ebenfalls gerötet und oder geschwollen sein. Auch die Nase juckt, brennt und läuft oder ist verstopft. Der Betroffene muss häufig niesen. Viele entwickeln darüber hinaus ein allergisches Asthma bronchiale mit Beschwerden wie Atemnot. dpa Lizenz

3. Wie erkennt man Heuschnupfen? Durch einen Allergietest können die Auslöser für die Pollenallergie ermittelt werden. Für den Test werden Pollenextrakte auf die Haut aufgetragen und diese wird leicht eingeritzt. Bei einer Allergie röten sich diese Stellen und schwellen an. Ein Bluttest auf Antikörper gegen die Allergene kann den Test bestätigen. Zusätzlich gibt es einen sogenannten Provokationstest, bei dem die jeweiligen Pollen auf die Nasenschleimhaut gesprüht werden, um Symptome zu provozieren. dpa Lizenz

4. Gibt es eine Heuschnupfen-Therapie? Mit der Methode der Hyposensibilisierung wird dem Allergiker das jeweilige Pollenallergen in immer höheren Dosen verabreicht. Das Ziel dieser Immuntherapie ist es, den Patienten unempfindlich gegen die Pollen zu machen. Die Therapie sollte ein auf diesem Gebiet erfahrener Arzt durchführen. Die Therapie dauert drei Jahre und wird in der pollenfreien Zeit im Herbst begonnen. dpa Lizenz

5. Welche Medikamente helfen gegen die Allergie? Um die Heuschnupfensymptome zu lindern oder zu vermeiden, werden vor allem Antihistaminika oder Asthma-Medikamente eingesetzt. Es kann etwas dauern, gemeinsam mit dem Arzt die richtige Dosis und Kombination herauszufinden. dpa Lizenz

6. Pollen- und Lebensmittelallergie Etwa die Hälfte aller Pollen-Allergiker reagiert auch auf Lebensmittel die mit den Blütensamen verwandt sind. Dazu gehören Nüsse, Obstsorten wie Äpfel, Birnen und Pflaumen, aber auch Gemüse und Getreide. Die Allergieform wird deshalb als Kreuzallergie bezeichnet. Typische Symptome nach dem Verzehr sind Kribbeln und Juckreiz sowie Schwellungen der Schleimhäute in Mund und Rachen. dpa Lizenz

7. Was kann ich gegen die Pollenallergie tun? Die sicherste Methode, möglichst wenig unter den Pollen zu leiden, ist es, diese zu meiden. Das ist gar nicht so einfach, denn die Pollen fliegen viele Kilometer weit. Über die tagesaktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes kann man sich darüber informieren, wie stark welche Pollen unterwegs sind. Gehen Sie, wenn die Konzentration der Pollen besonders hoch ist, möglichst wenig ins Freie. dpa Lizenz

8. Wann ist die Pollen-Konzentration niedriger? Nach einem Regen oder bei Windstille fliegen weniger Pollen. In ländlichen Gebieten ist die Konzentration morgens höher in der Stadt in den Abendstunden. dpa Lizenz

9. Was muss ich im Haus beachten? Achten Sie auch beim Lüften auf die Pollenkonzentration. Lüften Sie auf dem Land vor allem abends, wenn Sie in der Stadt wohnen, am Morgen. Tagsüber sollte das Fenster so weit es geht geschlossen bleiben. Legen Sie getragene Kleidung nicht im Schlafzimmer ab und waschen Sie sich oder dem betroffenen Kind abends die Haare. Spezielle Pollenschutzgitter an den Fenstern halten die Wohnungsluft weitgehend rein. dpa Lizenz

10. Kann ich den Pollen auch ganz entkommen? Zumindest vorübergehend. Planen Sie Ihren Urlaub nach Möglichkeit in der Hauptsaison Ihrer Pollenallergie und reisen Sie in eine Region ohne Ihren Blütenstaubfeind. Auf Inseln, an Küsten und im Hochgebirge ist die Luft besonders pollenarm. dpa Lizenz

Im letzten Jahr die gleichen Beschwerden?

Laut Sonja Lämmel ist es außerdem hilfreich sich zu fragen, ob man im letzten Jahr zur gleichen Zeit die selben Beschwerden hatte. Da viele Allergiker nur auf spezielle Pollen reagieren, die zu einer bestimmten Zeit im Jahr fliegen, sei das ein recht deutlicher Hinweis auf Heuschnupfen. Doch auch wer noch nie Probleme mit dem Pollenflug hatte, muss bei einer plötzlich auftretenden Schniefnase die Möglichkeit einer Allergie in Erwägung ziehen: „Für jeden Menschen besteht jedes Jahr aufs Neue die Chance, eine Pollenallergie zu entwickeln“, sagt Sonja Lämmel. (mar)