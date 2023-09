Fürstenwalde -Asylbewerber haben die Sicherheitsbehörden in Brandenburg alarmiert, weil sie bei einem anderen Flüchtling eine Waffe gesehen hatten. Die Polizei reagierte sofort, teilte ein Sprecher am Montag mit. Sie klärte die Identität des Flüchtlings und rief Spezialkräfte. Diese spürten den 23-jährigen Syrer in Fürstenwalde auf und nahmen ihn vorläufig fest.



Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde tatsächlich eine Pistole gefunden. „Es handelt sich dem Anschein nach um eine Schreckschusswaffe“, sagte Polizeisprecher Ingo Heese. Die Waffe wurde beschlagnahmt und wird kriminaltechnisch untersucht. Gegen den 23-Jährigen wird wegen unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt. (dpa)