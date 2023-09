Jekaterinburg -Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat von Russland eine Feuerpause für eine humanitäre Hilfsaktion in der syrischen Stadt Aleppo gefordert. „Ich glaube, die Waffen müssen schweigen, damit die Menschen wenigstens mit dem Notwendigsten versorgt werden können“, sagte er am Montag vor russischen Studenten in der Stadt Jekaterinburg.

An der Diskussion nahm auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow teil, mit dem Steinmeier später über die Krisenherde Ukraine und Syrien sprechen wollte.

„Wir können diesen Konflikt nur gemeinsam lösen“, sagte Steinmeier über Syrien. Russland trage dabei eine besondere Verantwortung. Vor der Reise hatte der deutsche Außenminister vorgeschlagen, die bedrängte Zivilbevölkerung in Aleppo aus der Luft zu versorgen. (dpa)

