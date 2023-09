Berlin -Die Bundeswehr und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) geraten wegen eines verheerenden Luftangriffs der internationalen Anti-IS-Koalition in Norden Syriens unter Rechtfertigungsdruck. Deutsche Tornado-Flugzeuge sollen Aufklärungsfotos für eine Attacke auf ein Schulgebäude nahe der Ortschaft Al-Mansura geliefert haben, bei der nach Angaben von Aktivisten in der vergangenen Woche mindestens 33 Zivilisten ums Leben kamen. Generalinspekteur Volker Wieker informierte Mitte der Woche den Verteidigungsausschuss des Bundestages über diesen Sachverhalt, wie Parlamentskreise dieser Zeitung am Donnerstag bestätigten. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht, da der Ausschuss in geheimer Sitzung tagte.

Bei einem Bombenangriff in Syrien sollen viele Zivilisten getötet worden sein.

Die Bundeswehr machte vorher Aufklärungsfotos vom Gelände.

Aus dem Verteidigungsministerium hieß es: „Zu konkreten Daten und Zielen äußern wir uns nicht.“ Grundsätzlich gehöre es aber zur Routine der Tornado-Flugzeuge, Bilder von möglichen Zielen zu machen. Für die Angriffsplanung würden aber auch noch andere Quellen hinzugezogen. Zwischen den Aufnahmen und den Angriffen vergehe einige Zeit.

„Keine Kriegsbeteiligung, ohne schmutzige Hände“

Die grüne Verteidigungs-Expertin Agnieszka Brugger sagte: „Wer Aufklärungsdaten bereitstellt, hat auch die große Verantwortung dafür, wie und nach welchen Regeln diese verwendet werden. Es ist völlig inakzeptabel, dass die Bundesregierung sich hier schon seit Monaten wegduckt.“ Die Grünen hätten den Einsatz immer abgelehnt, weil diese Koalition der Willigen mit ihren widersprüchlichen Interessen großen Schaden anzurichten drohe. Linkspartei-Chef Bernd Riexinger sagte, Verteidigungsministerin von der Leyen und die Bundesregierung seien mitverantwortlich für die Toten, darunter Frauen und Kinder. „Dieser tragische Verlust von Menschenleben verdeutlicht auf dramatische Weise, dass es keine Beteiligung an Kriegseinsätzen gibt, ohne sich die Hände schmutzig zu machen und das Leben von Zivilisten zu gefährden.“ Der Anti-IS-Koalition unter Führung der USA gehören neben etlichen westlichen Staaten auch Länder wie Saudi-Arabien, Katar, der Irak und Ägypten an. Die deutschen Tornado-Jets sind auf der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik stationiert. Sie fliegen selbst keine Angriffe, liefern den Verbündeten aber Aufklärungsbilder.

Die Bilder für den Angriff auf den Ort Al-Mansura sollen am 19. März aufgenommen worden sein. Der Angriff selbst ereignete sich nach Angaben der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte einen Tag darauf. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle geht davon aus, dass Flugzeuge der Anti-US-Koalition für den Angriff verantwortlich waren. In dem Schulgebäude sollen nach Angaben der Aktivisten 40 Flüchtlingsfamilien untergebracht gewesen sein. Der Ort Al-Mansura befindet sich nahe der Islamisten-Hochburg Rakka. Das US-Militär hatte unlängst erklärt, es gebe keine Hinweise darauf, dass bei einem Luftangriff in der Region Zivilisten zu Schaden gekommen sein. Die amerikanischen Streitkräfte kündigten aber weitere Untersuchungen an.

Wie die Vereinten Nationen unterdessen mitteilten, sind inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen vor dem Krieg in Syrien ins Ausland geflüchtet. Die Zahl der registrierten Flüchtlinge liege jetzt bei 5,018 Millionen. Die meisten von ihnen befinden sich in Nachbarländern wie der Türkei, dem Libanon, Jordanien, dem Irak oder Ägypten. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grando forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihre Hilfe zu verstärken. Dem seit sechs Jahren tobenden Bürgerkrieg verloren bisher rund 400.000 Menschen ihr Leben.