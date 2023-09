Moskau -US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin sehen nach Angaben Moskaus keine militärische Lösung für den Syrien-Konflikt.



Wie der Kreml am Samstag mitteilte, veröffentlichten beide Staatschefs am Rande des Apec-Gipfels im vietnamesischen Danang eine gemeinsame Erklärung, in der sie darüber ihre Einigkeit bekundeten.



Beide hätten zudem ihre „Entschlossenheit“ bekräftigt, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu bekämpfen. (afp)

