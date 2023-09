Moskau -Der Bürgerkrieg in Syrien entwickelt sich zu einer weltweiten Krise: Russland hat Israel für den Angriff auf einen syrischen Militärflughafen verantwortlich gemacht. Zwei F-15-Kampfjets der israelischen Armee hätten den Stützpunkt mit acht Raketen attackiert, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Montag nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Die Raketen seien vom libanesischen Luftraum aus abgefeuert worden.

Frankreich ist nach eigenen Angaben nicht an der Bombardierung einer Basis der syrischen Armee bei Homs im Nordwesten des Landes beteiligt gewesen. „Wir waren es nicht“, sagte ein Sprecher des französischen Generalstabs am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Der Generalstab war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

USA weist Beteiligung zurück

Zuvor hatten auch die USA jegliche Beteiligung dementiert. Nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff der syrischen Armee auf die von Rebellen noch kontrollierte Stadt Duma in der Region Ost-Ghuta hatten US-Präsident Donald Trump und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron am Sonntag miteinander telefoniert.



Die beiden Staatsmänner hätten sich darauf verständigt, dass die syrische Führung um Präsident Baschar al-Assad zur Verantwortung gezogen werden müsse, hatte es aus dem Weißen Haus und dem Élyséepalast danach geheißen.



Berlin verurteilt Giftgasangriff scharf

Nach Berichten über einen Chlorgaseinsatz in der syrischen Rebellenhochburg Duma hat die Bundesregierung den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff „auf das Schärfte“ verurteilt. Vieles deute darauf hin, dass sich die Berichte „bewahrheiten“, erklärte am Montag ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. In diesem Fall hätte die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad „erneut international geächtete Waffen eingesetzt und Unschuldige auf grausame Art und Weise getötet“. (dpa/afp/red)

