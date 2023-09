Berlin -Der Berliner AfD-Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski hat sich dafür ausgesprochen, mit dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad ein Abkommen auszuhandeln, damit syrische Flüchtlinge aus Deutschland nach Syrien zurückkehren können. „Es gibt in Syrien Gebiete, wo niemals gekämpft worden ist“, sagte Pazderski dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Man müsse sich darüber Gedanken machen, „wie man Menschen aus der EU und aus der Türkei wieder dorthin zurückbringen kann.“

AfD sieht Krieg in Syrien „fast beendet“

Die Bundestagsfraktion der AfD hatte kürzlich einen Antrag eingebracht, in dem die amtierende Bundesregierung aufgefordert wird, entsprechende Verhandlungen aufzunehmen. Der Bundestag sollte demnach feststellen, „dass der Krieg in Syrien fast beendet“ sei.

Nach einem syrischen Luftangriff auf die Stadt Ghouta nahe Damaskus am 17. November steigt Rauch auf. ap

Den Rückkehrern verspricht die AfD Starthilfen. „Ich halte es für sinnvoll, dass man Gespräche mit allen führt“, so Pazderski, der am Wochenende für den Vorsitz der Bundespartei kandidieren will. „Ab und zu muss man sich die Hände schmutzig machen, um eine Verbesserung für die Menschen zu erreichen. Wenn wir nicht mit Assad sprechen, warum sprechen wir dann mit anderen Diktatoren?“

Union hält Abschiebungen für ausgeschlossen

Auch der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Stephan Mayer, hat sich dafür ausgesprochen, die Sicherheitslage in Syrien zu überprüfen. Er hält Abschiebungen aber einstweilen für ausgeschlossen. „Ich halte es für richtig, das Auswärtige Amt darum zu bitten, die Sicherheitslage zu überprüfen“, sagte er dieser Zeitung.

„Wenn sich die Sicherheitslage deutlich und nachhaltig verbessert, ist auch an Rückführungen zu denken. Davon sind wir aber weit entfernt.“ Nach wie vor tobe in Syrien ein Bürgerkrieg. Und auch wenn Präsident Assad einen großen Teil des syrischen Territoriums zurück erobert habe, so seien diese Gebiete nicht sicher und frei.

Vorstoß aus Sachsen und Bayern

In einem zwischen den Unions-Innenministern abgestimmten Antrag für die Innenministerkonferenz in der nächsten Woche fordern das CDU-regierte Sachsen und das CSU-regierte Bayern, Abschiebungen nach Syrien wieder aufzunehmen, „sobald es die Sicherheitslage im Land erlaubt“.

In beiden Ländern hatte die AfD bei der Bundestagswahl große Erfolge erzielt. Dazu fordern beide Länder eine Neubewertung der Sicherheitslage durch die Bundesregierung. Ein weiterer Antrag sieht vor, den Abschiebestopp nach Syrien lediglich bis zum 30. Juni 2018 zu verlängern.

SPD will Abschiebestopp bis Ende 2018

Die SPD-Innenminister sind hingegen dafür, den Abschiebestopp bis mindestens 31. Dezember 2018 auszuweiten und dann neu zu entscheiden. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl sagte mit Blick auf die Unions-Pläne: „Ich kann diese Überlegungen nicht nachvollziehen. Ich halte sie für zynisch und menschenverachtend.“

Dem widerspricht Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU): „Sollte die Neubewertung der Sicherheitslage in Syrien durch das Außenamt und Innenministerium ergeben, dass es in Syrien bereits sichere Regionen gibt, müssen wir auch darüber reden, dorthin wieder mittelfristig abzuschieben“, erklärte Ulbig.