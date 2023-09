Halle (Saale) -Sein Tod kam völlig überraschend: Vor einer Woche starb der XXL-Ostfriese Tamme Hanken (†56) an Herzversagen. Jetzt haben seine Familie und engen Freunde mit einer berührenden Traueranzeige Abschied genommen.

Die Anzeige selbst ist relativ schlicht, schwarzweiß, zeigt noch einmal ein lachendes, sympathisches Konterfei des Verstorbenen. Die Worte, mit denen die Hinterbliebenen dem „Knochenbrecher“ gedenken, sind bewegend.

„Auf einmal bist Du nicht mehr da, und keiner kann’s verstehen. Im Herzen bleibst Du uns ganz nah, bei jedem Schritt, den wir nun gehen“, schreibt die Familie von Tamme Hanken. Was bleibt ist die Erinnerung an die schönen Zeiten mit dem Pferdeflüsterer: „Sterben ist wie geboren werden, nur anders herum. Was dazwischen lag, war wunderbar“, heißt es in der Traueranzeige.

Und weiter: „In uns lebst Du weiter, wir vergessen Dich nicht.“ Die Angehörigen bitten zudem, von Blumen und Kränzen als Beileidsbekundung für Tamme Hanken abzusehen, stattdessen für krebskranke Kinder und Familien in Ostfriesland und Umgebung zu spenden.

Nach Tod von Tamme Hanken: Zehntausende nahmen bereits Abschied

Die Traueranzeige erschien einen Tag vor dem „Tamme-Hanken-Tag“ bei Kabel eins am Wochenende in mehreren deutschen Tageszeitungen. Die Familie postete sie auch auf der Facebook-Seite von Tamme Hanken. Dort – oder auch auf speziellen Trauerportalen – hatten bereits Zehntausende ihrer Trauer Ausdruck verliehen. (mz)