Der TV-Sender Kabel 1 ehrt den verstorbenen Tierheiler Tamme Hanken mit einem ihm gewidmeten Fernseh-Tag. Am Sonntag (16. Oktober) zeigt der Privatsender ab 8.15 Uhr sieben Reportagen mit Hanken, der in mehreren TV-Formaten als „XXL-Ostfriese“ und „Knochenbrecher on Tour“ bekannt geworden war. Los geht's mit einem Special über die Cayman Islands. Über den Tag verteilt folgen seine Reisen in die Türkei Türkei, nach Mallorca und Österreich sowie nach Australien, Florida und Ecuador.

Keine öffentliche Trauerfeier

Hanken war am Montag überraschend an Herzversagen gestorben. Er betrieb mit seiner Frau einen Pferdehof in Filsum im Landkreis Leer in Ostfriesland, weshalb er vielen nur als "Pferdeflüsterer" ein Begriff ist. Carmen Hanken bedankte sich in der Nacht zu Dienstag für die große Anteilnahme der Fans. „Ich habe 14 wundervolle Jahre mit einem ganz besonderen Menschen leben und erleben dürfen", schrieb sie in einem Statement auf der Facebook-Seite ihres Mannes. Und: „Ich bin glücklich, dass Tamme so viele Menschen berührt hat.“ Dazu veröffentlichte Carmen Hanken Bilder, die das Paar mit Pferden zeigt.

Für Fans, die gern am Grab von Tamme Hanken Abschied nehmen würden, gibt es eine schlechte Nachricht: Denn eine große Trauerfeier wird es nicht geben. Tamme Hankens Leichnam sollte noch in Bayern eingeäschert werden. Die Urnenbestattung wird dann in seiner Heimat in Filsum stattfinden. Allerdings soll dort nur im engsten Kreis mit Familie und Freunden getrauert werden. (red)