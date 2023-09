Washington -Seiner Mutter musste er schon einmal erklären, um was es sich bei der Allgemeinen Relativitätstheorie eigentlich handelt. Seine Lehrer hat er sowieso regelmäßig verblüfft. Nun will Tanishq Abraham ein Universitätsstudium beginnen – im Alter von nur zwölf Jahren und schon mit drei College-Abschlüssen in der Tasche. Sein Ziel ist es, US-Präsident zu werden.

Mitglied im Mensa-Club

Wunderkind, dieser Begriff wird dem Jungen aus Kalifornien wohl gerecht. Tanishq Abraham, Sohn indischer Einwanderer, ist seit dem Alter von vier Jahren Mitglied im Mensa-Club, dem Verein der Menschen mit überdurchschnittlich hohem Intelligenzquotient. Er übersprang die erste Klasse der Grundschule, ging noch in die zweite Klasse, fing dann aber an, am American River College zu studieren. Er war der jüngste Student, den das College in der kalifornischen Stadt Sacramento jemals zum Unterricht zugelassen hatte.

Glückwünsche von Barack Obama

Anfangs war der zierliche Junge seinen Professoren irgendwie unheimlich. Erst als Tanishqs Mutter sich bereit erklärte, zusammen mit ihrem Sohn die Vorlesungen zu besuchen, gaben sie nach. Taji Abraham gab ihren Job als Veterinärmedizinerin auf und unterrichtete ihre Kinder zu Hause in Sacramento, um sie auf das Abitur vorzubereiten. Auch Tanishqs Schwester Tiara (10) geht schon aufs College.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Tanishq sei ohne größere Schwierigkeiten durchs College gekommen, sagte sein Vater Bijou Abraham im vergangenen Jahr, als die Familie zur Feier von drei Abschlüssen in den Fächern Allgemeine Wissenschaft, Mathematik und Physik sowie Fremdsprachen von einem Reporter der Lokalzeitung „Sacramento Bee“ besucht wurde. Schon als kleines Kind habe sein Sohn eine schnelle Auffassungsgabe gezeigt.

Um Jahre voraus

Er sei Gleichaltrigen um Jahre voraus gewesen. Tanishq selbst twittert: „Großartiges Gefühl – habe gerade meine ersten Schritte in Richtung meines großen Ziels gemacht.“ Später schickte ihm US-Präsident Obama einen Brief und beglückwünschte Tanishq Abraham, weil er einer der jüngsten Abiturienten in der Geschichte des Landes wurde.

Bis er 18 ist, will der Junge aus Sacramento das Studium der Biomedizin-Technik abgeschlossen haben. Dann will er den Doktortitel machen und schließlich auch noch US-Präsident werden.