Frankfurt a.M. -Im vorigen Jahr wurde ein Trend durchbrochen. 2015 setzten die Tankstellen mehr Sprit als im Vorjahr ab. Gleichwohl bleibt das Geschäft mit Benzin und Diesel hart umkämpft. Wir erläutern, warum die Zahl der Stationen weiter sinkt und warum diese immer mehr zu einer Mischung aus Bistro und Mini-Supermarkt werden.

Wie entwickelt sich der Kraftstoff-Absatz?

In den vergangenen Jahren sank der Kraftstoff-Absatz kontinuierlich. Die Ursache dafür liegt laut Mineralölwirtschaftsverband in den immer effizienteren Motoren. Diese Entwicklung soll sich in den nächsten Jahres auch fortsetzen. 2015 lief aber alles gegen den Trend. Beim Diesel wurden nach Angaben des Tankstellenmarktführers Aral mit 17,6 Millionen Tonnen rund 4,6 Prozent mehr verkauft. Beim Benzin gab es einen leichten Rückgang auf 18 Millionen Tonnen. Das zeigt auch, dass der Dieselboom bei Pkw ungebrochen ist.

Was sind die Gründe für die größere Nachfrage?

Für Aral-Chef Patrick Wendeler gibt es zwei Faktoren. Erstens die relativ gute Konjunktur und zweitens die günstigen Spritpreise. Die Autofahrer hätten sich weniger preissensibel verhalten, sagt Wendeler. Das Geld saß also lockerer und der billige Sprit ermunterte dazu, mehr mit dem Auto zu fahren.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie ist die aktuelle Entwicklung?

Nimmt man den Spritpreis als Indikator für den Absatz, dann muss er weiter nach oben gegangen sein. Ein Liter Diesel kostete im ersten Quartal 2016 im Schnitt gut einen Euro. Das sind 17 Cent weniger als in der gleichen Vorjahreszeit. Mit gut 1,23 Euro zahlten Autofahrer für E5 Super elf Cent weniger. Grund dafür ist ein gigantisches Überangebot auf den Rohölmärkten, das die Preise purzeln ließ. Zuletzt gab es allerdings wieder ein spürbares Anziehen der Notierungen.

Wo tanken die Autofahrer?

Marktführer Aral hat seine Position weiter ausgebaut. Mit einem Absatzplus um 3,9 Prozent auf 7,5 Millionen Tonnen Kraftstoffe wuchs die blau-weiße Marke schneller als die Konkurrenz. Der Marktanteilanteil liegt nun bei 21,5 Prozent. Es folgen Shell (20 Prozent), Jet (10,5 Prozent), Total (neun Prozent) und Esso (7,5 Prozent).

Welche Faktoren sorgen für die Verschiebungen?

Für Wendeler ist klar, dass sich deutsche „Autofahrer noch häufiger für unser Qualitätsprodukt“ entscheiden. Aral macht damit Werbung, dass dem Kraftstoff bestimmte Additive zugegeben werden, die den Motor schonen und sogar reinigen. So würde das ungeplante Aufsuchen der Werkstatt verhindert. Aral bietet auch sogenannten Hochleistungskraftstoff unter dem Markennamen Ultimate für Diesel und Benziner an. Hier kletterte der Absatz sogar um 17 Prozent. Der Sprit ist zwar teurer als konventioneller, soll aber die Reichweite steigern.

Gibt es weitere Faktoren für den Erfolg von Tankstellen?

Der Kampf um den Autofahrer ist hart. Seit Jahren geht die Zahl der Tankstellen nach unten. Anfang des Jahres waren es noch 14500. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist der Standort der Station. Deshalb optimieren die Mineralölfirmen ihre Netze permanent. Unwirtschaftliche Tankstellen in Nebenstraßen werden geschlossen. Dafür werden Stationen an Hauptverkehrsadern ausgebaut. Dazu zählen auch größere Shops oder Waschanlagen. Aral etwa will in diesem Jahr von seinen 2463 Stationen zehn bis 20 mit geringem Absatz schließen und die etwa gleiche Anzahl an attraktiven Orten eröffnen.

Womit verdienen die Tankstellen ihr Geld?

Vom Verkaufen von Sprit können sie längst nicht mehr leben. Das macht lediglich elf Prozent der Erträge bei Aral aus. Die Autowäsche kommt auf ein Viertel. Mit den Shops werden gut 60 Prozent verdient. Die mit weitem Abstand wichtigste Produktgruppe sind die Tabakwaren, gefolgt von Getränken und „Food Service“ – damit sind belegte Brötchen und anderen kalte und warme Snacks gemeint.

Wie wird sich dieses Geschäft entwickeln?

Alles spricht dafür, dass Tankstellen immer mehr zu einer Mischung aus Bistro und Mini-Supermarkt mit großzügigen Öffnungszeiten werden. Aral jedenfalls will mit dem Lebensmittelriesen Rewe nun kooperieren. Bei insgesamt 1000 Stationen soll das Sortiment des Handelskonzerns in den nächsten Jahren eingeführt werden. Rewe To-Go werden die Tankstellenläden genannt. Dort soll es nicht nur Lebensmittel für den sofortigen Verzehr, sondern auch Produkte wie Nudeln, Reis oder frisches Fleisch für die Zubereitung zu Hause geben.