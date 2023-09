Ein Kätzchen hat im Motorraum eines Wagens eine Autobahnfahrt mit Tempo 180 überlebt. Das etwa sechs Wochen junge Tier war in Haren im Landkreis Emsland unbemerkt vom Autobesitzer in den Wagen gekrochen, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ am Donnerstag berichtete.

Der Mann fuhr demnach mit hohem Tempo über die Autobahn 31, den tierischen Mitfahrer fand er jedoch erst bei einem Zwischenstopp. Weil er ungewöhnliche Geräusche hörte, untersuchte der Mann den Motorraum seines Autos und entdeckte dabei das Kätzchen eingeklemmt zwischen Kühlergrill und Scheinwerfern.

Am nächsten Tag noch mal

Der Fahrer befreite die Katze - aber nur einen Tag später kletterte das Jungtier erneut in dasselbe Versteck. Während der Fahrt vernahm der Fahrer ein zweites Mal die sonderbaren Geräusche aus dem Motorraum, steuerte diesmal aber direkt eine Werkstatt an. Deren Mitarbeiter befreiten den blinden Passagier.

Das Kätzchen befindet sich dem Bericht zufolge inzwischen in der Obhut einer Pflegefamilie und darf bis auf Weiteres nicht nach draußen. (afp)