Potsdam -Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich optimistisch gezeigt, bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen zu einer Einigung zu kommen. „Heute könnte ein entscheidender Tag werden“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere am Freitagvormittag in Potsdam. „Es wird schwierig, aber ich halte ein Ergebnis für möglich“, fügte der CDU-Politiker hinzu. Beide Seiten seien am Vortag vorangekommen. Die womöglich entscheidende Verhandlungsrunde hatte am Donnerstag begonnen. Der Verhandlungsführer der kommunalen Arbeitgeber, Thomas Böhle, sprach von einem Aufeinanderzugehen in den Gesprächen. „Wir hoffen alle, dass wir um eine Schlichtung herumkommen“, sagte er.

Böhle wie auch Verdi-Sprecher Günter Isemeyer sagten, beide Seiten hätten ein Interesse, zu einem Ergebnis zu kommen. Es gehe aber um ein Gesamtpaket, bei dem alle Punkte aufeinander abgestimmt werden müssten, erklärte Isemeyer. Der Teufel stecke hier im Detail. Eine Prognose wolle er daher nicht abgeben. Sehr weit seien die Beratungen über die Eingruppierung der Beschäftigten im Rahmen einer neuen Entgeltordnung. Eine Einigung gebe es aber noch nicht. „Da ist noch kein Haken dran“, sagte der Gewerkschaftssprecher.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die gut 2,1 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Gehalt und eine Anhebung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro pro Monat. Ein Angebot der Arbeitgeber mit einem Plus von drei Prozent verteilt über zwei Jahre hatten sie als Mogelpackung zurückgewiesen. Verdi hat bei einem Scheitern der Gespräche mit Streiks gedroht. (reuters)