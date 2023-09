Köln -Jan Josef Liefers hat am Montagabend einen Preis für seine Aktivitäten auf Instagram bekommen. In Berlin ehrte ihn eine Jury für den besten Social-Media-Auftritt eines Stars. Doch zum Feiern war ihm schon wenige Stunden später wohl nicht mehr zumute. Der „Tatort“-Schauspieler nutzte das soziale Netzwerk für harsche Kritik an der Klatschpresse.

Ein Promi-Blatt hatte die Beziehung zwischen ihm und seiner langjährigen Ehefrau Anna Loos hinterfragt. Der 54-Jährige veröffentlichte daraufhin einen Chatverlauf, offenbar mit seiner Tochter. In dem Chat fragt sie: „Was passiert PAPA!!!!!?????“

In einer längeren Antwort versucht der Vater, die Tochter zu beruhigen. „Das ist nur eines von vielen dummen und charakterlosen Blättchen, die jede noch so billige Lügengeschichte verbreiten würden, Hauptsache sie machen damit Geld.“

Neben dem Bild schreibt Liefers an die Adresse des Mediums: „Eines dieser unterirdischen Klopapiere hat es mal wieder geschafft. Seid ihr stolz auf Euch?“ Fast 500 Kommentare stehen unter Liefers' Reaktion. So viele wie selten auf seinem Account.

Der Schauspieler mimt im populären Münsteraner „Tatort“ einen Gerichtsmediziner. Weniger bekannt ist sein Wirken als Musiker mit der Band Radio Doria. Liefers und Loos haben zwei Töchter. (jad)