Bad Schmiedeberg -Für den gewaltsamen Tod eines 13-Jährigen in Sachsen-Anhalt soll ein gleichaltriger Junge verantwortlich sein. „Wir haben ein tatverdächtiges Kind“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Dessau-Roßlau. Zu seinem eigenen Schutz sei der 13-Jährige in eine geschlossene Einrichtung gebracht worden.

Am Montag war die Leiche eines 13-Jährigen bei Dessau gefunden worden

Der Schüler starb an massiver Gewalt gegen den Kopf.

Einen Haftbefehl gebe es für Kinder in dem Alter nicht. Nach dem Gesetz können Kinder erst ab dem Alter von 14 Jahren bestraft werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der am Montag bei Bad Schmiedeberg tot aufgefundene 13-jährige Schüler war seit Sonntagabend vermisst worden. Er starb an massiver Gewalt gegen den Kopf. (dpa)