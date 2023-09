Köln -Gerade wer viel auf Reisen ist, steigt oft auf ein Taxi um. Ist ein Wagen frei, leuchtet das Taxischild auf dem Dach. Ist er besetzt, bleibt das Licht ausgeschaltet. Diese Grundregel kennen die meisten Menschen. Nur: Was ist, wenn das Taxischild rot blinkt?

„Das bedeutet, dass der Fahrer in Schwierigkeiten ist“, erklärt Thomas Grätz, Rechtsanwalt und Taxirechts-Experte auf Anfrage. „Sie sollten dann sofort die Polizei rufen.“

Der Fahrer kann einen „stillen Alarm“ auslösen

Die roten LED-Leuchten blinken, wenn der Fahrer zuvor mit dem Drücken eines Knopfs oder einer ähnlichen Vorrichtung den sogenannten „stillen Alarm“ ausgelöst hat, wie Grätz erklärt. „Wenn ein Fahrer sich in einer brenzligen Situation befindet, ist es oft besser, wenn der Angreifer von dem Alarm nichts mitbekommt, um ihn nicht zusätzlich zu provozieren.“

Die roten LED-Leuchten sind nur von außen zu sehen. Bei manchen Taxis blinke während des stillen Alarms jedoch das gesamte Schild. „Das spiegelt sich aber unter Umständen in Schaufenstern, sodass mögliche Angreifer eventuell doch darauf aufmerksam werden können.“

Die Funktion „lauter Alarm“ ist gesetztlich vorgeschrieben

Der Deutsche Taxiverband empfiehlt seit Mitte der neunziger Jahre, dass alle Taxis über eine „Stille Alarm“-Funktion verfügen. Pflicht sei diese Sicherheitsvorrichtung für Taxis allerdings nicht, so Grätz. „Nur der sogenannte laute Alarm ist gesetzlich vorgeschrieben“, erklärt Grätz.

„Löst der Fahrer den lauten Alarm aus, setzt ein lautes Hupen in Intervallen ein und die Scheinwerfer sowie die hinteren Blinker leuchten auf.“ Wenn der Taxifahrer vom lauten Alarm Gebrauch mache, sei die Situation im Taxi in der Regel schon so bedrohlich, dass er sich nicht mehr anders zu helfen wisse.

Wer an einem Taxi vorbeikommt, sollte also die Augen offen halten – und bei stillem oder lautem Alarm sofort die Polizei rufen. (rer)