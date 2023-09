Am Dienstag trifft die deutsche Elf im letzten Gruppenspiel auf Nordirland. Wir stellen Ihnen den Neuling der EM-Endrunde kurz vor.

Der Trainer

Michael O’Neill (42) ist seit Dezember 2011 im Amt als Nationaltrainer von Nordirland, sein Vertrag wurde kürzlich sogar bis 2020 verlängert. Kein Wunder, wenn man sich die Entwicklung seiner Mannschaft unter der Regie des 42-Jährigen ansieht. Trotz vergrößertem Teilnehmerfeld bei der anstehenden EM ist die Qualifikation der Nordiren eine Sensation.

Martin O'Neill AP

Der bislang größte Coup in einem Spiel gelang aber schon im August 2013, als man Russland mit 1:0 besiegen konnte. In der Qualifikation zur Euro setzte man sich als Gruppenerster gegen Rumänien, Ungarn und Co. durch.

Der Star-Spieler

Steven Davis gehört mit seinen 31 Jahren zu den erfahrensten Spielern im Kader von Nordirland. Mit einem geschätzten Marktwert von rund 7,5 Millionen Euro ist er außerdem der wertvollste Spieler im Kader.

Davis gehört zu den Leistungsträgern beim Premier-Leauge-Sechsten FC Southampton und bringt neben seiner lenkenden Rolle im zentralen Mittelfeld auch echte Torgefahr mit. In der abgelaufenen Premier-League-Saison gelangen ihm immerhin fünf Treffer und drei weitere Torvorlagen.

Die Mannschaft

Nordirland macht sich die typsiche Außenseiter-Spielweise zu eigen – kombiniert mit dem in England vor allen in den unteren Ligen immer noch weit verbreiteten „Hoch und Weit“-Konzept. Das funktioniert vor allem gegen mittelstarke Gegner, denen es selbst schwer fällt, das Spiel gegen eine tiefstehende Mannschaft zu machen.

Steven Davis im Nordirland-Trikot. dpa

Spielstarke Teams, dazu zählen auch Deutschland und Polen, dürften mit der Spielweise keine Probleme haben, weil die Defensive der Nordiren einfach nicht höchsten Ansprüchen genügt.

Die Historie

Drei Mal nahm Nordirland an einer Weltmeisterschaft teil (1958, 1982 und 1986), niemals aber konnte man sich für eine Europameisterschaft qualifizieren. Sie gehören zu den Debütanten in Frankreich.

Ein Duell mit der DFB-Auswahl bei einer EM gab es also noch nie - auch hier wird es ein Debüt geben.

Rekord-Nationalspieler Pat Jennings spielte in den 1970-er und 1980er-Jahren beim FC Arsenal und lief insgesamt 119 Mal für die Nationalmannschaft auf. David Healy, der heute noch beim englischen Klub FC Bury aktiv ist, aber nur bis 2013 in der Nationalelf kickte, ist mit 36 Treffern Rekord-Torschütze. Der bekannteste Nordire ist aber George Best, der mit Manchester United weltweite Aufmerksamkeit auf sich zog.

Ganz ordentlich haben sich die Nordiren bisher geschlagen. Polen konnte im ersten Gruppenspiel nur mit Mühe einen 1:0-Sieg einfahren, gegen die Ukrainer gab es dann den ersten Dreier. Mit 2:0 wurde die Urkaine bereits als erstes Team aus dem Turnier geschickt.