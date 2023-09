Californien -Was man braucht, um auf YouTube einen riesigen Hit zu landen: einen Pool, 6.000 Liter Cola, einen Sack voll Mentos, jede Menge Eis und eine ziemlich teure Drohne.

Was man damit macht? Den Pool mit Cola, Eis und Mentos füllen, seinen Assistenten reinspringen lassen und am Ende noch eine mehrere Tausend Dollar teuere Drohne darin versenken - und das ganze natürlich filmen.

Mit seinem Video hat der YouTuber TechRax einen Hit gelandet. Mittlerweile wurde der Clip über 15 Millionen mal angesehen.

Und warum das ganze? So ganz verstehen können wir es auch nicht. Und selbst die Zuschauer wissen scheinbar nicht, was das alles bezwecken soll. So kommentiert ein YouTube-Nutzer: „Ich verstehe den Sinn nicht. Kann es mir jemand erklären?“ Ein anderer meint sogar: „Das beweist, dass YouTube dich dafür belohnt, wenn du dumme Dinge tust. Was für eine Zeit- und Geldverschwendung.“

Gesehen haben den Clip trotzdem viele Millionen Menschen. Warum am Ende noch eine teure Drohne im Cola-Pool versenkt wurde, lässt sich dann doch noch erklären. Auf dem Kanal von TechRax geht es nämlich um nichts anderes. Der 22-Jährige lebt davon, in regelmäßigen Abständen teuere Geräte wie Handys oder eben auch Drohnen auf ungewöhnliche Art und Weise zu zerstören oder zumindest zu beschädigen.

So zeigt er auf seinem Instagram-Kanal beispielsweise, wie er ein iPhone in einen Burger legt oder mit Speck umwickelt.

Warum auch immer: Den Zuschauern scheint es zu gefallen. (red)