Köln -Und irgendwann kommt der Moment, in dem unsere Babys zu Teenagern werden und wir Eltern ur-peinlich, voll out oder „chill-mal-deine-Basis“-nervig werden. In solchen Phasen hilft manchmal nur eins: Abhärtung.



Mit diesen zwölf Dingen können Sie Ihre Kinder in den Himmel der Peinlichkeiten katapultieren:

Tanz

Jeder Mensch über 30 ist selbstverständlich ein lächerlicher Tänzer. Noch schlimmer: Wenn es die eigenen Eltern sind. Ein kleiner Bauchtanz zwischen Supermarkt-Regalen? Ein Roboter-Tanz auf dem Straßenfest? Die Blicke ihres Teenies werden Sie nie vergessen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Überraschungen

Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Leben immer mal wieder etwas Unvorhergesehenes passiert. Mami hat Bock auf eine Runde Mopedfahren? Dann leihen Sie sich das Knatterfahrzeug von Ihrem Kind und fahren mal winkend eine Runde am Schulhof vorbei. Und genießen Sie die neue Ruhe während der Mahlzeiten, weil Ihr Kind über Wochen nicht mehr mit Ihnen spricht.

Kleidung

Tragen Sie doch mal etwas Hippes oder Cooles: Sneaker zum Beispiel. Oder als Mutter einen sehr kurzen Rock und für Papa mal wieder den Pulli, der ihm schon vor fünf Jahren nicht mehr gepasst hat. Es wird Ihrem Kind die Schamesröte ins Gesicht zaubern – wenn es gut läuft.

Sex

Ein kleines, aber feines Suchspiel: Verstecken Sie in Ihren Worten irgendwo einen kleinen Hinweis darauf, dass Mama und Papa schon einmal in ihrem Leben Sex gehabt haben… Uuuuh. Das wirkt besser als Lebertran und wird für so viel Ekel sorgen, dass Ihr Kind körperlich reagieren wird - mit Herpes zum Beispiel.

Das könnte Sie auch interessieren:

Beschwerde

Versuchen Sie das mal: Gehen Sie mit ihrem Jugendlichen in ein Restaurant und lassen das Essen zurückgehen: „Entschuldigen Sie, aber der Broccoli ist viel zu hart… Den kann ich so nicht essen!“. Oder den Wein: „Der ist korkig!“ Ihr Kind wird einen halben Meter tiefer in seinen Stuhl sinken.

Bademode

Um Himmels Willen. Eine öffentliche Badegelegenheit. Und dann der Körper der Eltern in viel zu kleiner und unmoderner Bademode - Stichwort: Dreiecks-Badehose oder Tanga-Bikini. Höchststrafe!

Papa, peinlich! Wenn Teenies sich für ihre Eltern schämen... imago/blickwinkel

Schlafanzug

Öffnen Sie dem Postboten oder Nachbarn mal im Pyjama die Tür! Vermutlich wird ihr Jugendlicher in den nächsten zwei Wochen vor Scham das Haus nicht mehr verlassen.

Witze

Sie möchten Ihren Teenie mal so richtig zum Augenrollen bringen? Dann versuchen Sie mal, vor seinen Freunden einen Witz zu erzählen: „Fritzchen geht zum Arzt….“ Sie werden lernen: Elternhumor kommt bei Teenagern gar nicht gut an.

Körper

Körper des Grauens. Es braucht nicht mal Gäste. Gehen Sie einfach mal teils unbekleidet vom Bad in Ihr Zimmer und begegnen Sie dabei Ihrem Teenie.

Gerade wenn Sie vom anderen Geschlecht sind, wird sich der Teenie schnell umdrehen und eine Finger-in-den-Hals-Grimasse schneiden, um einen Brechreiz zu imitieren.

Lebensweisheiten

Ihr Kind wird ganz erpicht darauf sein, von Ihrer Lebenserfahrung zu profitieren. Bieten Sie ihm immer mal wieder an, Grundlagen in Steuerrecht zu erklären – oder den 60-Grad-Waschgang an der Waschmaschine. Ihr Kind wird es Ihnen vermutlich mit Türenknallen danken. (dmn)