Köln -In der Woche, die für Maria alles verändern sollte, war noch der Schulfotograf in der Klasse ihres Sohnes gewesen. Auf dem Bild trägt Lukas, 15 Jahre alt, diesen roten Kapuzenpulli, den er so mochte. Er verschränkt die Arme und zeigt sein unverfälschtes Grinsen. Niemand ahnt, dass er nur wenige Tage nach diesem Bild um sein Leben kämpft – und letztlich nicht einmal zwölf Stunden nach Auftreten der ersten Symptome an einer Blutvergiftung (Sepsis) stirbt.