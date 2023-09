Berlin -An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld drohen am Freitag neue Streiks des Bodenpersonals. Zwar hatten die Gewerkschaftsmitglieder am Donnerstag noch von einer Arbeitsniederlegung abgesehen, für Freitag sei diese jedoch "nicht ausgeschlossen", hieß es. In einer Urabstimmung hatten sich die Gewerkschaftsmitglieder in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit für einen unbefristeten Streik ausgesprochen.

Viele ITB-Besucher wären vom Streik betroffen

Sollte es zu einem Streik kommen, wären auch viele internationale Gäste der ITB betroffen. In den kommenden Messetagen rechnen die Veranstalter mit mehr als 100.000 Besuchern. Bis Freitag ist die Tourismus-Messe Fachbesuchern vorbehalten, am Wochenende öffnet sie dann für alle Interessierten.

Angesichts des drohenden Streiks an den Flughäfen bietet die Messe Berlin auf ihrer Homepage ein Servicepaket an, damit die Gäste trotzdem ihr Reiseziel erreichen können. Aktuelle Streikinformationen werden auch auf der Internetseite der Berliner Flughäfen veröffentlicht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Warum das Bodenpersonal streiken will

Hintergrund der Streikandrohung ist der Tarifkonflikt für die rund 2000 Beschäftigten. Das Bodenpersonal trägt entscheidend dazu bei, dass Jahr für Jahr viele Millionen Berliner sicher in den Urlaub fliegen. Es gibt Bordkarten aus, verlädt das Gepäck, stellt Treppen ans Flugzeug, sodass die Passagiere aussteigen können. Die Männer und Frauen machen es möglich, dass so viele Touristen nach Berlin fliegen – und tragen so zu einem großen Teil zur Wirtschaftsleistung dieser Stadt bei.

In der Bezahlung spiegelt sich das allerdings nicht wider. Zurzeit erhält ein Beschäftigter in diesem Bereich rund elf Euro brutto pro Stunde, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft fordert bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten ein Euro mehr pro Stunde. Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - jedoch bei einer Laufzeit von vier Jahren. Für die Entgeltgruppe mit den meisten Beschäftigten, die derzeit 11,20 Euro pro Stunde bekämen, wurde eine Erhöhung von viermal 30 Cent in vier Jahren angeboten. (BLZ/dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: