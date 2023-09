Nach einem Bericht der Saarbrücker Zeitung wird der Bundesrat in einer Sitzung am Freitag darüber beraten, ob reiche Verkehrssünder künftig stärker zur Kasse gebeten werden sollen als solche mit einem geringeren Verdienst.

Einen entsprechenden Entschließungsantrag dazu hatte das Land Niedersachsen eingereicht. Der Plan ist es, Bußgelder für Raser künftig nach Höhe des Einkommens zu staffeln.

Zu den Hintergründen sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, dass die bisherigen Bußgelder von Fahrern, „die über ein höheres Einkommen verfügen, kaum wahrgenommen“ werden würden. Der Abschreckungseffekt sei daher entsprechend gering, so dass die Überlegung bestehe, „einkommensabhängige Bußgelder“ einzuführen – ähnlich dem Tagessatzsystem im Strafrecht. Damit soll erreicht werden, dass die Sanktionen spürbarer werden.

Deutschland ist vergleichsweise günstig

In puncto Bußgeld ist Deutschland im internationalen Ranking vergleichsweise günstig. Während hierzulande für Geschwindigkeitsüberschreitungen von 20 Kilometer pro Stunde bis zu 35 Euro fällig werden, muss man sich laut ADAC in der Schweiz auf Bußgelder ab 145 Euro, in Italien ab 170 Euro, in Schweden ab 290 Euro und in Norwegen sogar ab 420 Euro einstellen.

Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, plant außerdem, besonders gefährliche Verkehrsdelikte für alle deutlich härter zu bestrafen, beispielsweise das zu schnelle Fahren innerhalb einer Baustelle.

Hintergrund ist der Anstieg der Verkehrstoten: Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Statistischen Bundesamts insgesamt 3.459 Menschen auf der Straße ums Leben, 82 mehr als 2014. Eine überhöhte Geschwindigkeit ist dabei nach wie vor die häufigste Ursache für tödliche Verkehrsunfälle. (kop)