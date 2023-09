Santa Cruz de Tenerife -Beim Einsturz eines Wohnhauses auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Allein zwischen Freitagabend und Samstag seien vier Leichen aus den Trümmern in der Ortschaft Los Cristianos in der Gemeinde Arona geborgen worden, teilte der Notdienst der Kanarischen Inseln am Samstag mit.

Unter den Opfern sind drei Frauen und drei Männer, ein Mann wird noch vermisst

Die Ursache für den Einsturz ist noch unklar.

Es gebe damit insgesamt sechs Opfer, drei männliche und drei weibliche. Ein Mann werde noch vermisst, hieß es. Der Einsturz geschah am Donnerstag. Die Ursache des Unglücks ist weiterhin unklar. Rund 200 Angehörige der Feuerwehr und des Zivilschutzes setzten die Such-, Räumungs- und Bergungsarbeiten am Samstag fort. Verteidigungsminister Pedro Morenés wollte am Abend den Ort des Unglücks besuchen.

Nach dem Einsturz am Donnerstag waren drei Verletzte in Sicherheit gebracht worden. Einige Menschen, die zunächst als vermisst galten, waren zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in dem Gebäude. Die Polizei ließ sicherheitshalber vier angrenzende Häuser räumen. Die 90 Bewohner wurden bei Verwandten oder in Hotels untergebracht.

