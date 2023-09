St. Petersburg -Tennis-Talent Alexander Zverev hat den ersten Turniersieg seiner Karriere gefeiert. Im Finale von St. Petersburg gewann der Hamburger am Sonntag 6:2, 3:6, 7:5 gegen US-Open-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz. Für Zverev ist es der bislang größte Erfolg nach zuvor mäßigen Ergebnissen, gesundheitlichen Problemen sowie seinen umstrittenen Absagen für Olympia und die Davis-Cup-Relegation gegen Polen. Zuvor hatte sich der 19-Jährige in dieser Saison in den Endspielen in Nizza und Halle geschlagen geben müssen. In Nizza unterlag er dem Österreicher Dominic Thiem, in Halle dem Bayreuther Florian Mayer.



Nachdem Zverev im ersten Satz drei Breakchancen des topgesetzten Wawrinka beim Stand von 2:2 abwehren konnte, nahm er dem Weltranglisten-Dritten anschließend seinerseits das Service zum 4:2 ab. Damit verlor Wawrinka erstmals während des Turniers seinen eigenen Aufschlag. Nach 40 Minuten und dem nächsten Break holte sich Zverev den ersten Durchgang. Er blieb wie schon in der gesamten Woche ohne Satzverlust bei der mit knapp einer Million Dollar dotierten Hallenveranstaltung. Wawrinka half dabei mit vielen Fehlern.



Wawrinka kommt im zweiten Satz zurück

Einen Tag nach dem Erfolg über den ehemaligen tschechischen Wimbledon-Finalisten Tomas Berdych nutzte der Favorit im zweiten Satz aber seine insgesamt achte Breakchance schließlich zum 2:1 und profitierte dabei von einem Volleyfehler Zverevs. Insgesamt servierte Wawrinka nun besser, Zverev war bei eigenem Aufschlag nicht mehr ganz so effektiv und gab ihn ein weiteres Mal zum 3:6 ab.



Damit konnte Wawrinka im entscheidenden Satz als Erster aufschlagen und vorlegen. Der immer stärker werdende 31-Jährige nutzte das zu einer 3:0-Führung gegen Zverev, doch der Weltranglisten-27. steckte nicht auf und glich wieder aus. Beim 6:5 lag er gegen den letztjährigen French-Open-Champion sogar wieder in Führung, nach 2:23 Stunden bejubelte Zverev dann seinen ersehnten ersten Titel.