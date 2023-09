Madrid -Das deutsche Tennistalent Alexander Zverev hat Medienberichten zufolge einen neuen Trainer in seinem Team. Der frühere Weltranglisten-Erste Juan Carlos Ferrero soll den 20-Jährigen bereits beim anstehenden ATP-Turnier in Washington betreuen, wie mehrere spanische Medien am Freitag berichteten.

Das Turnier startet am 31. Juli. Der Spanier und die Nummer 11 der Weltrangliste wollen den Berichten zufolge zunächst bis zum Ende der US Open (28. August - 10. September) zusammenarbeiten.

Ferrero schwärmt für deutsches Tennistalent

„Zverev ist ein ganz besonderer Spieler, er hat das Zeug dazu, ein Champion zu werden“, sagte Ferrero über Deutschlands Nummer eins. Die neue Aufgabe sei eine Herausforderung, die ihn begeistere und in ihm den Wunsch wecke, das Beste zu geben.

Der 37 Jahre alte Ferrero hatte 2003 die French Open gewonnen und war damals mehrere Wochen lang die Nummer eins der Welt. 2012 hatte er das Ende seiner aktiven Karriere verkündet. (dpa)