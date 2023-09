Madrid -Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat am Sonntag ein erfolgreiches Comeback im Tor des FC Barcelona gefeiert. Bei seinem ersten Spiel als Nummer eins im Kasten des spanischen Meisters setzte sich Barca dank eines Treffers von Ivan Rakitic (21.) mit 1:0 (1:0) bei Athletic Bilbao durch, verpasste aber am zweiten Spieltag der Primera Division den Sprung an die Tabellenspitze.



Dank Weltmeister Toni Kroos feierte auch Rekordchampion Real Madrid den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Der 26-Jährige erzielte am Samstag beim mühsamen 2:1 (2:1) der Königlichen gegen Celta Vigo in der 81. Minute den Siegtreffer. „Wichtige 3 Punkte“, schrieb Kroos bei Facebook über sein erstes Saisontor. Zuvor hatte Alvaro Morata (60.) zum 1:0 getroffen, das Fabian Orellana (67.) kurz darauf ausglich.



Auch dank einiger Glanzparaden von ter Stegen, der nach einer Verletzung erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, schob sich Barcelona an Real vorbei auf den zweiten Tabellenplatz. An der Spitze rangiert etwas überraschend UD Las Palmas um den ehemaligen Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng nach einem 5:1 (1:1) gegen den FC Granada.



Unterdessen blieb Bayern Münchens Champions-League-Gegner Atlético Madrid nach einem 0:0 bei Aufsteiger CD Leganés weiter ohne Sieg in der noch jungen Saison. In Madrid traf Kroos mit einem Flachschuss aus knapp 18 Metern zum insgesamt verdienten, wenn auch wenig überzeugenden Sieg der Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane. Europas Fußballer des Jahres Cristiano Ronaldo fehlte weiterhin verletzt, Europameister Pepe wurde geschont.



Ter Stegen gibt Comeback

Rakitic (21.) schoss Barca in Bilbao in der 21. Minute in Führung. Superstar Lionel Messi und Luis Suárez fehlten hingegen mitunter Zentimeter zu weiteren Treffern, beide vergaben gleich mehrere Großchancen. Auf der anderen Seite vereitelte ter Stegen schon in der zwölften Minute eine Großchance von Beñat, in der 39. Minute war er gegen Aritz Aduriz zur Stelle.



Auch nach der Pause agierte die neue Nummer eins der Katalanen weitgehend souverän. Ein kleiner Patzer in der 83. Minute, als ter Stegen einen Ball nach vorn zum Gegner faustete, blieb ohne Folgen. In der 85. Minute hatten die Gäste Glück, als ein Freistoß von Beñat am Außennetz entlang strich. Für Las Palmas erzielte Boateng (52.) mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 bereits sein zweites Saisontor für das Team aus Gran Canaria. Allerdings musste der 29-Jährige in der 56. Minute verletzt ausgewechselt werden.



Atlético lässt erneut Punkte liegen

Atlético war in Leganés über weite Strecken der Partie das bessere Team und kam zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Dennoch fehlte es gegen den Liganeuling an Durchschlagskraft im Abschluss. Nachdem das Team von Trainer Diego Simeone bereits am ersten Spieltag vor einer Woche beim 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger Deportivo Alavés Punkte verschenkte, steht es am kommenden Samstag bei Celta Vigo unter Druck. Atlético steht mit lediglich zwei Zählern auf Rang elf. (sid)