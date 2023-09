Warschau -Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg neigt nicht zu Übertreibungen. Dennoch spricht er von einem „Wendepunkt“ in der Geschichte des Bündnisses, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der 28 Nato-Staaten am Freitag und Samstag in Warschau zum Gipfel treffen. Von einer „veränderten Sicherheitslage“ spricht Stoltenberg. Die betrifft angesichts der Annexion der Krim durch Russland nicht nur den Osten, sondern angesichts der Bedrohung der Terrormiliz „Islamischer Staat“ auch die südliche Flanke der Allianz. 360-Grad-Blick, lautet die Lieblingsvokabel in diesen Tagen von Nato-Diplomaten. Die Nato verändert die Perspektive und blickt rund um – auch nach Süden. Die neuen Problemzonen der Allianz im Überblick.

Verstärkte Präsenz im Osten

Im Nato-Jargon heißt ein Schlagwort: Enhanced forward presence; gemeint ist: die verstärkte Präsenz der Allianz im Osten. Vier Bataillone mit je 1000 Mann schickt die Allianz ins östliche Bündnisgebiet. Die USA übernehmen die Führung des Nato-Verbunds in Polen, Großbritannien in Estland, Kanada in Lettland und Deutschland in Litauen. „Nicht um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu vorzubeugen“, sagt Stoltenberg mit Blick auf Russlands Vorgehen in der Ukraine. Vorwärts nach Osten – und zurück in die kalte Strategie der Abschreckung. Auch die US-Raketenabwehr in Europa wird auf dem Gipfel formal der Nato unterstellt. Länder wie Polen hätten sich gern ein noch deutlicheres Engagement gewünscht, andere wie Außenminister Frank-Walter Steinmeier („Säbelrasseln“) haben gebremst.

Mit Grund: 1997 hat sich die Allianz in der Nato-Russland-Grundakte verpflichtet, keine „substanziellen Kampftruppen“ dauerhaft ins östliche Bündnisgebiet zu verlegen. Nun spricht das Abschlusskommuniqué zwar offiziell von Kampftruppen, aber diese sollen rotieren und stetig ausgetauscht werden. Denn neben Deterrence (Abschreckung) und Defence (Verteidigung) setzt die Allianz auf ein weiteres D: Dialog. Im April hat erstmals seit Russlands Annexion der Nato-Russland-Rat wieder getagt, schon kommenden Mittwoch soll die nächste Sitzung folgen – ein zarter Gesprächsfaden Richtung Osten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Anti-Terrorkampf

Nicht nur im Osten ist die Lage an der Bündnisgrenze verändert. Auch im Süden. „Der Islamische Staat ist in Syrien und dem Irak aktiv. Und er bringt den Terror in Europas Städte“, so US-Nato-Botschafter Douglas Lute. Doch nicht nur in der Strategie Ost gibt es Differenzen im Bündnis, auch im Süden. Die Türkei und Italien etwa haben befürchtet, die Nato würde nur nach Osten blicken. Die Nato ist nicht Teil der Koalition gegen die Terrormiliz IS.

Doch sind nicht nur Nato-Partner wie die USA, Frankreich und Großbritannien an den Luftschlägen gegen den IS in Syrien und Nord-Irak beteiligt. Die Bundeswehr überwacht in Incirlik den Luftraum der Türkei – mit Eskalationspotenzial wie der Abschuss eines russischen Kampfjets durch die türkische Luftwaffe im Vorjahr zeigte. Schon im Herbst dürfte der entlastende Einsatz von Awacs-Aufklärungsflugzeugen der Nato in der Türkei anstehen. Stationiert unter anderem in Geilenkirchen nahe Köln. Ein Mandat des Bundestags nicht ausgeschlossen. Politische Debatten folgen.

Sicherheitsexport

Ein schönes Wort, aber das Bündnis versucht aus Afghanistan zu lernen. Es setzt verstärkt auf die Ausbildung von Truppen in Konfliktgebieten. Schon jetzt trainiert das Bündnis irakische Truppen in Jordanien, künftig soll dies direkt im Irak geschehen. Die große Allianz verlässt sich auf kleine Partner.

Kooperation mit der EU

Beide Organisationen sitzen in Brüssel, aber so richtig viel miteinander zu tun haben sie bisher nicht. Das soll sich ändern. Am Gipfel nehmen auch Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk teil. Es geht um Zusammenarbeit etwa im Bereich Cyberwar. Und es geht um die Flüchtlingskrise. Schon jetzt schippern Nato-Boote in der östlichen Ägäis zwischen den (verfeindeten) Nato-Partnern Griechenland und der Türkei. Auch im zentralen Mittelmeer vor Libyen wäre dies vorstellbar, um die EU-Mission „Sophia“ zu unterstützen, etwa im Kampf gegen Schleuser oder zur Kontrolle des Waffenembargos. Kleines Problem: Libyen bremst.

Brexit und andere innere Instabilitäten

Großbritanniens Abschied aus der EU schmerzt auch die Nato. „Ein starkes Vereinigtes Königreich in einer starken EU“, hat sich Stoltenberg vor der Abstimmung gewünscht. Und in den USA zweifelt der Republikaner Trump an Amerikas Engagement in Europa. Auch, wenn sich das Bündnis offiziell gelassen gibt, die eigenen Instabilitäten zehren. Beispiel Brexit: Eine EU-Mission im Mittelmeer ist ohne die britische Marine nur schwer vorstellbar.

Die EU verliert mit den Briten nicht nur diplomatischen Weitblick, sondern auch militärische Schlagkraft.