Zwei der Todesopfer des Silvester-Anschlags in Istanbul kamen nach Angaben des Auswärtigen Amtes aus Deutschland. „Wir gehen davon aus, dass zwei der Todesopfer aus Deutschland kamen, das heißt also hier ihren festen Wohnsitz hatten“, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin.



Einer habe sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit. „Bei dem anderen gehen wir derzeit davon aus, dass er nur türkischer Staatsangehöriger ist.“ Beide hätten in Bayern gewohnt. Der Sprecher fügte an, dass drei deutsche Staatsangehörige bei dem Anschlag verletzt worden seien. „Sie sind in guter medizinischer Behandlung und außer Lebensgefahr.“

Szene nach dem Anschlag in Istanbul ap

Unter den 39 Toten waren insgesamt 27 Ausländer, die meisten von ihnen aus arabischen Staaten. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, 69 Menschen seien zudem verletzt worden, auch unter ihnen seien mehrere Ausländer.

Bekenntnis des IS

Zu dem blutigen Anschlag bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Das Attentat sei von einem „Soldaten des Kalifats“ verübt worden, hieß es in einer am Montag im Internet verbreiteten IS-Erklärung.

Der Attentäter war unterdessen weiter flüchtig. Die IS-Miliz warf der Türkei in der Erklärung vor, ein Diener der Christen zu sein, und bezeichnete den Angriff als Vergeltung für die türkische Militärintervention gegen die Dschihadisten in Nordsyrien. Die türkische Armee geht dort seit Ende August gegen kurdische Milizen und den IS vor. Seit Wochen versucht sie, die IS-Hochburg Al-Bab einzunehmen, stößt dabei aber auf erbitterten Widerstand.



Spur nach Kirgistan oder Usbekistan?

Die Zeitung „Hürriyet“ hatte bereits vor dem IS-Bekenntnis berichtet, die Ermittler prüften eine Spur zu der Dschihadistenmiliz. Demnach stammte der Attentäter, der am frühen Sonntagmorgen mit einem Gewehr in den schicken Club am Bosporus gestürmt war, aus Kirgistan oder Usbekistan. Laut dem „Hürriyet“-Bericht wird auch eine Verbindung zur IS-Zelle geprüft, die den Anschlag auf den Atatürk-Flughafen im Juni mit 47 Toten verübt haben soll.



inisterpräsident Binali Yildirim hatte zuvor gesagt, die Ermittler arbeiteten „mit Nachdruck“ daran, den noch flüchtigen Täter zu identifizieren und zu finden. Erste Berichte, wonach der Täter ein Weihnachtsmannkostüm trug, wurden offiziell dementiert. Türkischen Medienberichten zufolge feuerte der Angreifer 120 bis 180 Schuss in die Menge der Feiernden, bevor er seine Waffe zurückließ, die Kleidung wechselte und floh. Demnach dauerte der Angriff sieben Minuten. (dpa, rtr)

