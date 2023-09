Brüssel -Er entkam den Anschlägen am Flughafen von Brüssel - und wurde später in der U-Bahn getötet. Wie seine Familie am Freitag mitteilte, starb der britische Computer-Programmierer David Dixon am Dienstag bei dem Selbstmordattentat in der U-Bahn der belgischen Hauptstadt.

Der 51-Jährige habe kurz vor seinem Tod noch eine SMS an seine Tante geschickt, erklärte die Familie. Darin schrieb er, er sei den Anschlägen am Flughafen entkommen. Dixons Familie veröffentlichte am Freitag eine schriftliche Erklärung, in der sie das Geschehen als „schrecklich und vernichtend“ bezeichnete. Bei den Selbstmordanschlägen am Flughafen und in der U-Bahn von Brüssel waren am Dienstag 31 Menschen getötet worden. (afp)