Ein von der Gefängnisbehörde von St. Charles County (USA) zur Verfügung gestelltes Bild zeigt nach Medienangaben den mutmasslichen Fahrer, den 29-jährigen S., der am 31.10.2017 in New York mit einem Pick-Up-Truck in Fußgänger und Fahrradfahrer gerast war und dabei mindestens acht Menschen getötet hat. St. Charles County Department of Corrections/AP/dpa