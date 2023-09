Berlin -In der Nacht zum vergangenen Sonntag erschoss Omar Mateen in einem Nachtklub in Orlando mindestens 49 Menschen. Relativ schnell war klar, dass es sich um einen Terrorakt handelte. Über Motive und Hintergrund des Attentäters gibt es seitdem aber jede Menge Spekulationen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Omar Mateen tötete in der Nacht zu Sonntag in einem Nachtklub in Orlando 49 Menschen.

Der Attentäter wurde von der Polizei ebenfalls erschossen.

Wer war der Attentäter?

Omar Mateen wurde 1986 als Sohn afghanischer Einwanderer in New York geboren. In Fort Pierce, einem 40.000-Einwohner-Ort rund 200 Kilometer südlich von Orlando, arbeitete Mateen seit 2007 als Sicherheitsmann für G4S, einer britischen Sicherheitsfirma, und beaufsichtigte straffällige Jugendliche. Seit mindestens 2011 besitzt er einen Waffenschein.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das FBI ging nach eigenen Angaben in den Jahren 2013 und 2014 zwei Verdachtsmomenten gegen Mateen nach. Es ging dabei um angeblich hetzerische Reden bei seiner Arbeit und um Kontakte zu einem US-Bürger, der später ein Selbstmordattentat in Syrien verübte. Die Ermittlungen wurden eingestellt, strafrechtlich war er nicht in Erscheinung getreten.

Was wissen wir über sein familiäres Umfeld?

2009 heiratete Mateen seine damalige Frau Sitora Yusufiy, die Ehe wurde jedoch nur zwei Jahre später wieder geschieden. Im Fernsehen beschreibt Yusufiy ihren Ex-Mann nach dem Attentat als psychisch labil, krank und gewalttätig. Er habe sie mehrfach geschlagen und wie eine Geisel behandelt. Seit der Scheidung habe es keinen Kontakt mehr gegeben.

Mittlerweile ist auch die zweite Frau Mateens, Noor Zahi Salman, ins Visier der Ermittler geraten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sie von den Plänen ihres Mannes gewusst und versucht haben, ihn abzuhalten. Mindestens einmal sollen beide gemeinsam den Nachtklub „Pulse“ besucht haben. Das FBI ermittelt auch in diese Richtung. Noch am Mittwoch könnte nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters Anklage gegen Salman wegen Mittäterschaft an 49 Morden und 53 versuchten Morden erhoben werden.

Mateens Vater, Mir Sedique, ist in den USA eine undurchsichtige öffentliche Figur. Sedique ist ein politisch aktiver Mensch, der sich vor allem um die Belange seines Heimatlandes kümmert. Auf einem Youtube-Kanal etablierte er unter dem Titel „Durand Jirga Show“ eine politische Sendung, die sich mit der Politik in Nahost auseinandersetzt. Rund 1.700 User haben seinen Youtube-Kanal abonniert.

Seddique Mateen, der Vater des Attentäter Omar Mateen REUTERS

Nach dem Attentat äußerte sich Sediqe bei „ABC“ zum Attentat: „Das hat nichts mit Religion zu tun.“ Er verweist aber auf die tiefe Abneigung seines Sohnes gegen Schwule. In einem neuerlichen Youtube-Video sagte Sedique: „Für die Bestrafung von Homosexualität ist Gott zuständig und er wird über sie entscheiden, nicht der Mensch.“

Was trieb Omar Mateen zur Tat?

Gesicherte Informationen über ein eindeutiges Motiv gibt es kaum. Klar ist, dass er während seines Angriffs im Nachtklub „Pulse“ die Polizei anrief und sich als Gefolgsmann von IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi bezeichnete. Die Dschihadistenmiliz nannte Mateen ihrerseits in einer Erklärung einen „Soldaten des Kalifats“. Ob es tatsächlich eine direkte Verbindung zum IS gibt, wird derzeit noch untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 29-Jährige aber nicht aus dem Ausland gesteuert. Das FBI geht von einem radikalisierten „einsamen Wolf“ aus.

Nach dem Attentat wurden Stimmen aus seinem familiären Umfeld laut, er habe eine extreme Abneigung gegen Homosexuelle gehabt. Vater Sedique berichtete von einem Zwischenfall in Miami, als sein Sohn fast ausgerastet sei, als er zwei sich küssende Männer sah.

Am Dienstag mehrten sich die Stimmen, der Attentäter habe selbst Kontakt zu schwulen Männern gehabt. „Pulse“-Gast Ty Smith sagte der Zeitung „Orlando Sentinel“, er habe Mateen selbst im Klub mindestens ein Dutzend Mal gesehen. Ein anderer Gast sagte der „Los Angeles Times“, der Attentäter habe ihn über eine schwule Dating-App immer wieder kontaktiert. Auch andere Klub-Besucher sagten gegenüber lokalen Zeitungen, dass Mateen immer wieder über mehrere Gay-Apps auf der Suche nach Verabredungen gewesen sei.

Vater Sedique bestritt aber eine homosexuelle Neigung seines Sohnes: „Wenn er schwul gewesen wäre, warum hätte er dann so etwas tun sollen?“, zitiert ihn die „Palm Beach Post“.

Steckt die Terrormiliz IS dahinter?

Dafür gibt es – abgesehen vom Anruf bei der Polizei – nach aktuellem Ermittlungsstand des FBI keine konkreten Hinweise. Laut US-Ermittlern handelt es sich bei dem 29-Jährigen um einen radikalisierten Einzeltäter ohne Zugehörigkeit zu irgendeinem Islamistennetzwerk. Die Dschihadistenmiliz IS schrieb sich das Attentat dennoch gerne auf die Fahne.

Gibt es eine Verbindung nach Deutschland?

Das Bundeskriminalamt prüft derzeit eine mögliche Verbindung nach Deutschland. Laut „Rheinische Post“ könnte es eine Verbindung des Vaters von Omar Mateen nach Düsseldorf geben. In seiner Youtube-Sendung „Durant Jurga Show“ hatte Sedique ein Spendenkonto bei der Stadtsparkasse Düsseldorf angegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: