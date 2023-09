Paris -Nach der islamistischen Angriffsserie in Südfrankreich ist ein weiterer Bekannter des Täters festgenommen worden. Ein Freund von Radouane Lakdim wurde in der Nacht zum Samstag in Gewahrsam genommen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr.

Der im Jahr 2000 geborene Jugendliche werde der Mitgliedschaft in einer kriminellen terroristischen Vereinigung verdächtigt. Am Freitag hatte die Polizei bereits wegen des gleichen Vorwurfs eine Frau festgenommen, die mit dem Attentäter zusammenlebte.

Täter war Sicherheitsbehörde bekannt

Der in in Marokko geborene Franzose Lakdim hatte am Freitag bei einem Autodiebstahl in Carcassonne und bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt in Trèbes vier Menschen getötet. Der Täter wurde am Ende von der Polizei erschossen.

Lakdim war den französischen Sicherheitsbehörden bekannt. Wegen seiner Verbindungen zur Salafisten-Szene wurde er in einer Datei mit mutmaßlichen islamistischen Gefährdern geführt und observiert. Laut Staatsanwaltschaft hatten die Ermittler aber keine Anzeichen dafür gesehen, dass er zur Tat schreiten könnte. (afp)