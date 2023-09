Die Hinweise verdichten sich, dass Dschaber al-Bakr einen Anschlag auf den Flughafen Berlin-Tegel plante. Der syrische Flüchtling, der am 12. Oktober in der Justizvollzugsanstalt Leipzig Suizid beging, wurde vom Verfassungsschutz auf Überwachungsvideos des Flughafens vom 22. September identifiziert.

Das wurde laut Berliner Morgenpost Abgeordneten des Bundestages im Innenausschuss mitgeteilt. Der SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Schmidt bestätigte im RBB-Fernsehen, dass al-Bakr den Flughafen Tegel ausspioniert habe, um dort möglicherweise einen Anschlag zu verüben. Sprengstoff hatte er zu diesem Zeitpunkt aber nicht dabei, so Schmidt. Eine unmittelbare Gefahr habe deshalb nicht bestanden.

Bekannt wurde auch, dass der 22-jährige Syrer mit einem Bus der Gesellschaft Flixbus nach Berlin gereist war und dort in der Nähe des Flughafens Tegel ein Hotelzimmer gebucht hatte, das er aber nicht in Anspruch nahm.

In Berlin soll er auch Kontakt mit zwei Imamen gehabt haben, die für den Dschihad geworben hätten. Ab dem 5. Oktober wurde al-Bakr vom Verfassungsschutz observiert. Eine Festnahme scheiterte am 8. Oktober zunächst am Unvermögen der sächsischen Polizei. Zwei Tage später wurde er von drei seiner Landsleute identifiziert und der Polizei übergeben.

Koalitionskrach in Sachsen

Die Pannen im Zusammenhang mit der Festnahme al-Bakrs sowie dessen Suizid, aber auch die fremdenfeindliche Gewalt und Pegida-Krawallen haben zu einem handfesten Koalitionskrach um das schwer angekratzte Image des Bundeslandes geführt. Die sächsische CDU warf dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Martin Dulig (SPD) vor, sich zum „Kronzeugen“ eines „Sachsen-Bashings“ zu machen.

Der SPD-Landesvorsitzende hatte Polizei und Ordnungsbehörden in Sachsen in einem Interview des Magazins Stern eine „inakzeptable Laisser-faire-Haltung“ gegenüber demokratischen Grundprinzipien attestiert und der CDU mangelnden Änderungswillen vorgeworfen.

Die Reaktion der CDU ließ nicht lange auf sich warten: Vizeministerpräsident Dulig „schadet unserem Land durch sein Auftreten“, sagte der Generalsekretär des CDU-Landesverbandes Sachsen, Michael Kretschmer. „Mit einem solchen Generalverdacht gegenüber der Polizei und Justiz isoliert sich Martin Dulig“, so Kretschmer.

Wenn er ein so großes Misstrauen gegenüber den Beamten und Angestellten des Freistaates hege, „wie kann er auf Dauer mit diesem Konflikt zurechtkommen?“ Von einem Staatsminister dürfe man „ein Mindestmaß an Loyalität gegenüber der Gesellschaft erwarten“, sagte Kretschmer. Er stellte eine Verbindung der Kritik Duligs zum bevorstehenden SPD-Parteitag in Chemnitz her, wo der Parteichef sich aus seiner Sicht wohl ein gutes Wahlergebnis erhoffe.

Dulig wies diesen Vorwurf zurück. „Ich bin Vorsitzender der sächsischen SPD, einer selbstbewussten Regierungspartei in Sachsen, und nicht das Anhängsel einer CDU“, sagte er. „Wenn man etwas verändern will, dann muss man erst einmal kritikfähig sein.“ Er sei bereit, seine Verantwortung wahrzunehmen. „Wenn die anderen aber keine Fehler sehen, ist man auch nicht bereit, Dinge zu verändern.“ Angesichts des Streits warf die Linkspartei Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) mangelnde Steuerungskompetenz vor. (BLZ/dpa)