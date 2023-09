Berlin -Vor rund zwei Wochen verletzte ein 17-jähriger Flüchtling in Würzburg mehrere Menschen in einem Zug mit einer Axt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Vor einer Woche zündete ein 27-jähriger Syrer eine Bombe in der Ansbacher Innenstadt. Er kam dabei ums Leben, 15 Menschen wurden verletzt. Bei beiden Attentätern vermutet man einen islamistischen Hintergrund.

Unklar, was mit den Leichen passiert

Doch was passiert nun mit den beiden Leichen? „Wir wissen leider auch noch nicht, was mit dem Leichnam passieren wird. Die Leiche ist ja auch noch nicht freigegeben“, sagte eine Sprecherin der Landratsamtes in Würzburg dieser Zeitung. Ein Jurist kläre gerade verschiedene Fragen: Wo und nach welchen Riten soll der Attentäter beigesetzt werden? Wer übernimmt die Kosten?

Auch in Ansbach möchte man sich nicht weiter äußern. „Zum Verbleib des Leichnams geben wir keine Auskunft. Wir bitten die Totenruhe zu wahren“, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Beide Leichen sind laut Bundesanwaltschaft in Karlsruhe von den Ermittlern noch nicht freigegeben, bestätigte eine Sprecherin dieser Zeitung.

Beisetzung auf einem islamischen Friedhof könnte verwehrt werden

Den beiden Attentätern könnte nach Einschätzung des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) eine Beisetzung auf einem islamischen Friedhof verwehrt werden. Mohamed Abu El Qomsan, Bayern-Beauftragter des ZMD, sagte, dass es unklar sei, wie sich die muslimischen Gemeinden dazu verhalten würden. Einen solchen Fall habe es zuvor in Bayern noch nicht gegeben. „Sollte aber an islamische Gemeinden in Bayern die Bitte herangetragen werden, einen Selbstmordattentäter zu beerdigen, dann wird es bei den Vorständen sicherlich eine große Diskussion darüber geben“, sagte Abu El Qomsan. Er selbst sei der Auffassung, dass Attentätern sowohl ein Begräbnis auf einem islamischen Friedhof als auch eine islamische Zeremonie verweigert werden sollte. In solchen Fällen bleibe den Angehörigen nur die Möglichkeit, den Toten auf einem öffentlichen Friedhof beizusetzen.

Die Frage nach einer Beisetzung der "Charlie Hebdo"-Attentäter erregte auch in Frankreich im Jahr 2015 die Gemüter. Saïd Kouachi, einer der Terroristen von Paris, die im Januar 2015 das Satiremagazin in Paris überfallen hatten und dabei zwölf Menschen töteten, wurde anonym in Reims beigesetzt. Dadurch sollte verhindert werden, dass der Ort zu einer Pilgerstätte für Islamisten wird. Der Bürgermeister wollte nicht, dass Kouachi in dem nordfranzösischen Ort beigesetzt wird. Doch Kouachi hatte zwei Jahre in dem Ort gewohnt. Nach französischem Recht durfte die Bestattung daher nicht verhindert werden.

Verschiedenste Fälle der Bestattung

Samy Amimour, einer der drei Terroristen, die im November 2015 in der Pariser Konzerthalle Bataclan 89 Menschen töteten, ist auf einem Friedhof in der französischen Gemeinde Drancy beerdigt. Die Familie hat dafür gesorgt, dass das Grab nicht identifizierbar ist.

Der mutmaßliche Rechtsterrorist Uwe Böhnhardt vom Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) ist in Jena auf dem Nordfriedhof einem anonymen Gemeinschaftsgrab beerdigt. Wo sein Komplize Uwe Mundlos bestattet ist, ist unklar.

Die drei RAF-Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe sind in Stuttgart auf dem Dornhaldenfriedhof begraben, der damalige Oberbürgermeister ließ die drei Terroristen dort trotz Protesten beerdigen. (mit dpa)