Terrormiliz IS diskreditiert gezielt Flüchtlinge

Berlin -Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, geht davon aus, dass die festgenommenen mutmaßlichen IS-Mitglieder in Anschlagsplanungen eingebunden waren. Es müsse aus seiner Sicht davon ausgegangen werden, dass sie „bei Anschlagsplanungen eine Rolle gespielt haben“, sagte Münch am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Das Musterspreche dafür, dass sie sich hier aufgehalten hätten, „um möglicherweise mit anderen einen Anschlag zu begehen“.

Konkrete Anschlagspläne konnten die Ermittler aber nicht erkennen. Es habe nicht festgestellt werden können, dass sie zu einer Tat angesetzt hätten, sagte Münch. Die von ihnen ausgehende Gefahr lasse sich „abschließend nicht einschätzen“.

Der BKA-Präsident zeigte sich überzeugt, dass die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bewusst die Flüchtlingsbewegungen unterwandere, „um Angst zu verbreiten“. Münch sagte dem Sender rbb: „Das ist ja das Perfide an der Strategie des IS. Er will damit eine Verwundbarkeit des Westens zeigen. Genau dieser Punkt - Flüchtlinge - löst ja Ängste und Befürchtungen aus. Und das ist gerade Sinn des Terrors, dort anzusetzen, wo man die Ängste der Bevölkerung schüren kann.“

Bezug zu Pariser Attentaten

Münch hob aber hervor, dass es sich um Einzelfälle handele. Es gebe viele Schutzbedürftigte, betonte der BKA-Präsident. Die drei Syrer waren am Dienstag in Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Die drei Verdächtigen sollen Bezüge zu den Attentätern von Paris im November 2015 gehabt haben. Sie werden verdächtigt, im Auftrag des IS im November 2015 nach Deutschland gekommen zu sein.

Laut Bundesanwaltschaft sollten sie entweder einen bereits erhaltenen Auftrag ausführen oder sich für weitere Instruktionen bereithalten. (afp, red)

