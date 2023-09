Ragösen -Ein Meer aus weißen Rosen liegt am Urnen-Grab von Sebastian B., der am 7. Januar beigesetzt wurde. Der 32-Jährige gehört zu den zwölf Opfern, die am 19. Dezember bei dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz starben. An dem Abend hatte der Ingenieur eine bestandene Prüfung gefeiert und wäre einen Tag später 33 Jahre alt geworden. 300 Trauernde waren zur Beerdigung gekommen. Darunter auch viele Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, bei der sich B. engagiert hatte.

