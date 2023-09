Washington -Das neue Model 3 des US-Elektroautobauers Tesla ist ab Anfang kommenden Jahres auch auf dem europäischen Markt zu haben. Ein Sprecher des in Kalifornien ansässigen Unternehmens sagte am Mittwoch, die Auslieferungen starteten Anfang Februar.



Vorrang hätten all jene Kunden, die ein Model 3 reserviert haben, sofern sie ihre Vorbestellung bis zum 1. Januar bestätigen. Die ersten Aufforderungen zur Bestätigung der Reservierung würden in den kommenden Wochen an die jeweiligen Kunden in ganz Europa verschickt, sagte der Sprecher weiter.



Wieviele Bestellungen in Europa vorliegen, dazu machte der Autobauer keine Angaben. Schätzungen eines Fachmagazins zufolge könnte die Zahl der Vorbestellungen für das Auto allein in Deutschland bei 10.000 liegen.



Tesla will mit dem Model 3 den Durchbruch auf dem Massenmarkt schaffen. Das Fahrzeug sei inzwischen das fünftmeistverkaufte Auto auf dem US-Markt, hatte Tesla-Chef Elon Musk Ende Oktober gesagt. Die Produktion des Modells hatte den Autobauer allerdings lange vor Probleme gestellt. Immer wieder musste das selbstgesteckte Ziele von 5000 produzierten Autos pro Woche zurückgestellt werden.



In Europa wird das Model 3 in zwei Versionen ab 60.000 Euro erhältlich sein. In den USA ist die Basisversion des Pkw für 35.000 US-Dollar erhältlich (umgerechnet etwas mehr als 30.000 Euro). Allerdings steigt auch dort der Preis schnell an, wenn Käufer eine leistungsstärkere Batterie – plus 9000 Dollar (7900 Euro) – oder eine bessere Innenraumausstattung haben wollen – plus 5000 Dollar (4400 Euro). (afp, ps)