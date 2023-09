London -Ausrufezeichen durch den FC Liverpool: Der von Jürgen Klopp trainierte englische Fußball-Traditionsklub besiegte am Samstag den spanischen Meister FC Barcelona in einem Testspiel klar mit 4:0 (1:0). Neuzugang Sadio Mané, Barca-Verteidiger Javier Mascherano per Eigentor (47.), der belgische Nationalstürmer Divock Origi (48.) und das serbische Talent Marko Grujic (90.+3) erzielten die Tore im Londoner Wembley-Stadion.

Barcelona-Trainer Luis Enrique bot dabei durchaus eine namhafte Elf auf: Neben Weltfußballer Lionel Messi standen unter anderem Luis Suárez, der spanische Welt- und Europameister Sergio Busquets sowie Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen in der Startelf.

Konnte sich nicht entscheidend durchsetzen: Barca-Profi Lionel Messi. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der frühere Liverpool-Torjäger Suarez wurde in der 75. Minute bei seiner Auswechslung von den Reds-Fans mit lauten Ovationen bedacht.

Bei Liverpool schickte Klopp neben dem deutschen EM-Teilnehmer Emre Can auch den vom FC Augsburg verpflichteten Esten Ragnar Klavan auf den Platz. Am Sonntag steht für Liverpool der nächste Test bei Klopps früherem Klub Mainz 05 an. (sid)