Amsterdam/Dublin -Rund zweieinhalb Monate vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-EM hat die französische Nationalmannschaft einen Prestigesieg gegen die Niederlande eingefahren. Der EM-Gastgeber gewann am Freitagabend in Amsterdam verdient mit 3:2 (2:0) gegen die nicht fürs Kontinentalturnier qualifizierten Holländer. Antoine Griezmann (6. Minute), Olivier Giroud (14.) und Blaise Matuidi (88.) erzielten die Gäste-Tore, für die Niederlande trafen Luuk de Jong (47.) mit dem Unterarm und Ibrahim Afellay (86.).

EM-Gastgeber Frankreich hat einen Prestigesieg gegen die Niederlande eingefahren.

In Amsterdam trafen Griezmann, Giroud und Matuidi für die Gäste. Die Tore für die Niederlande erzielten de Jong und Afellay.

Die Schweiz verlor am Abend in Irland.

Cristiano Ronaldo hat mit Portugal eine Heimpleite hinnehmen müssen.

In Amsterdam gedachten Spieler und Fans der verstorbenen Fußball-Legende Johan Cruyff. REUTERS

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Direkt nach dem 2:0 wurde das Testspiel für eine Schweigeminute zu Ehren des am Donnerstag verstorbenen Johan Cruyff unterbrochen - die niederländische Fußball-Ikone hatte früher die Nummer 14 getragen.

Jubel nach Girouds (r.) Tor. AP

Starke Iren siegen gegen die Schweiz

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in Irland ins EM-Jahr gestartet. Mit mehreren Bundesligaprofis im Team verlor die Auswahl von Coach Vladimir Petkovic am Freitag in Dublin nach einer schwachen Vorstellung mit 0:1 (0:1). Im Testduell der beiden EM-Teilnehmer erzielte Innenverteidiger Ciaran Clark von Aston Villa nach zwei Minuten den einzigen Treffer der Partie. Der Erfolg hätte bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher ausfallen können.

Heimpleite für Ronaldos Portugiesen

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat mit Weltstar Cristiano Ronaldo einen herben Heimdämpfer erlitten. Bei der 0:1-Pleite des EM-Teilnehmers am Freitag in Leiria gegen Bulgarien vergab Ronaldo in der 66. Minute sogar einen Hand-Elfmeter, als sein Schuss von Gästetorwart Wladislaw Stojanow pariert wurde. Der gebürtige Brasilianer Marcelinho hatte zuvor in der 19. Minute das Siegtor der Gäste erzielt. Bulgarien konnte sich nicht für das Kontinentalturnier qualifizieren.

Vor 19 400 Zuschauern zeigten die Portugiesen eine sehr schwache Leistung. Weder der Wolfsburger Vierinha noch die anderen Stars der „Lusos“ um Ronaldo, Pepe, William Carvalho und Nani konnten überzeugen. Die wenigen Chancen der Hausherren machte der glänzend aufgelegte Stojanow zunichte. Er verärgerte Ronaldo nicht nur beim Elfmeter, sondern hielt auch einen Freistoß des Real-Madrid-Stürmers (53.). Es war bereits das dritte Mal, dass Ronaldo im Nationaltrikot einen „Elfer“ nicht verwandeln konnte.

Am Dienstag haben Ronaldo & Co. eine Chance zur Wiedergutmachung. Die Partie gegen Belgien sollte eigentlich in Brüssel stattfinden, wurde aber nach den Terroranschlägen in der belgischen Hauptstadt zunächst abgesagt und danach nach Leiria verlegt. In der Gruppe F der EURO trifft Portugal auf Island, Österreich und Ungarn. (dpa)