Lake Jackson -In einem Altenheim in Texas in den USA ist ein älteres Ehepaar innerhalb von 90 Minuten nacheinander gestorben. Tom und Delma Ledbetter waren 62 Jahre verheiratet und hielten ihre Hände, als sie am 21. April aus dem Leben schieden.

Ihre Enkelin Stephanie Rutkowske postete ein Bild der beiden auf Facebook und bedankte sich für den Beistand und die Gebete, die ihre Familie erhalten habe. „Sie waren 62 Jahre zusammen auf der Erde und jetzt werden sie ihre Liebe im Himmel weiter miteinander teilen“, schreibt sie über ihr Großeltern.

Die beiden lernten sich in Florida kennen

Der Nachrichten-Seite Click2Houston erzählte Tochter Donetta Nichols die Lebensgeschichte des Paares. Kenngelernt hätten sich die beiden über ihre Freunde. „Er war in Florida stationiert und meine Mutter und ihre Freundin waren dort gerade hingezogen“, sagte sie.

Drei Wochen nach dem ersten Treffen hätten die beiden schon geheiratet. Es folgten zwei Töchter, sieben Enkel und sieben Urenkel. Im April dieses Jahres sei dann zunächst ihre Mutter krank geworden und ins Koma gefallen, sagte Nichols. Wenige Tage darauf erkrankte auch ihr Vater. In einem Altenheim verbrachten sie nebeneinander liegend ihre letzten Tage.

„Ich denke, es war genauso wie sie sterben wollten. Es hätte nicht besser sein können“, sagte Nichols. Enkelin Rutkowske schrieb auf Facebook: „Was ein Segen für die beiden, dass sie gemeinsam gehen konnten!“ (jse)