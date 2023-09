Berlin -Die Textilbranche wird in atemberaubender Geschwindigkeit umgekrempelt. Den Takt gibt die spanische Inditex-Gruppe vor. Nun hat die Zara-Mutter Zahlen vorgelegt, die noch über den Erwartungen der Branchenkenner lagen. Wir erläutern, welche Rolle das Online-Geschäft spielt und warum es weitere Pleiten unter hiesigen Textilhändlern geben wird.

Wie sehen die Zahlen von Inditex aus?

Das Unternehmen hat in den sechs Monaten zwischen dem 1. Februar und dem 31. Juli den Umsatz um elf Prozent auf knapp 10,5 Milliarden Euro gesteigert. Sogar um 13 Prozent gingen die Einnahmen in den sieben Wochen zwischen dem 1. August und dem 18. September nach oben. Zieht man die Herstellungskosten ab, blieben in dem Halbjahr knapp sechs Milliarden Euro übrig. Die sogenannte Bruttomarge lag damit bei gut 58 Prozent. Das ist ein extrem hoher Wert. Der derzeit sehr erfolgreiche Sportartikler Adidas kommt auf nur knapp 50 Prozent. Das zeigt, wie extrem profitabel Inditex in seinem operativem Geschäft ist. Der Nettogewinn kletterte um acht Prozent auf 1,26 Milliarden Euro zu.

Was ist das Erfolgsrezept von Inditex?

Das Unternehmen - hierzulande mit den Marken Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti und Bershka, aktiv - ist vor allem wegen seiner Geschwindigkeit erfolgreich. Die Inditex schafft es, immer schneller Textilien in seine Läden zu bringen, die die aktuelle Nachfrage vor allem von jüngeren Kunden treffen. Entscheidend ist dabei, dass die weltgrößte Modekette den gesamten Prozess von der Fertigung der Stoffe bis zum Verkauf in den Fußgängerzonen kontrolliert. Die Schnelligkeit wird dabei dadurch erreicht, dass Inditex für die reichen Länder in Europa vor allem im Osten des Kontinents fertigen lässt. Der ewige Konkurrent H&M setzt hingegen stärker auf Asien. Von dort sind Shirts und Hosen aber per Schiff erheblich länger unterwegs als Textilien, die aus Bulgarien oder Rumänien kommen. Das kam insbesondere im Sommer zum Tragen. H&M räumte kürzlich ein, dass das Wetter die Umsätze gedrückt habe. Für Inditex war es offenbar kein Problem, an den zunächst kühleren Tagen und dann auch im August, als es heiß wurde, immer die richtigen Sortimente in den Läden zu haben.

Wie sind die Produktionsbedingungen in den Fabriken, die für Zara und Co fertigen?

Das ist die Schattenseite des Erfolges: Auch in den osteuropäischen Ländern wird nach Angaben von Nicht-Regierungsorganisationen wie der „Kampagne für saubere Kleidung“ mit extrem niedrigen Löhnen produziert. Iniditex ist da keine Ausnahme: Fast alle bekannten Akteure in der Branche bezahlen Näherinnen in Südosteuropa Löhne, die nach Angaben von Aktivisten unter dem existenzsicherndem Niveau liegen.

Wie wichtig ist die Größe der Textilkonzerne?

Die Größe spielt eine wichtige Rolle. Inditex betreibt inzwischen rund 7100 Läden in 92 Ländern. Das erlaubt es, mit riesigen Stückzahlen zu operieren, was die Kosten für das einzelne Kleidungsstück drückt. Diesen Vorteil spielt Inditex als Weltmarktführer aus. Deshalb können Zara und Co ihre Produkte günstig offerieren.

Welche Rolle spielen der stationäre Verkauf und das Internet?

Inditex hat zuletzt gezielt auf große Vorzeigefilialen in Fußgängerzonen gesetzt, die eine hohe Kundenfrequenz haben. Dadurch wurden kleinere Konkurrenten an den Rand gedrängt. Zugleich baut Inditex das Online-Geschäft weiter aus. Wobei Inditex-Chef Pablo Isla hervorkehrt, dass die Integration von Online- und Offline-Aktivitäten verstärkt werde. Denn Kunden informieren sich häufig zunächst im Internet, um dann im Laden einzukaufen. Oder sie probieren Tops und Kleider zunächst in der Filiale an, um dann zu Hause zu bestellen. Nach einer Studie des Kreditversicherers Euler Hermes werden schon heute vier von zehn Kleidungsstücken online erworben. Tendenz steigend.

Was bedeutet der Online-Trend für den Wettbewerb?

Unternehmen müssten beim Onlineversand „für Investitionen und teils sehr lange Anlaufphasen hohe Kosten einplanen“, betont Ron van het Hof, Euler-Hermes-Chef für den deutschsprachigen Raum. Dies begünstigt profitable Firmen wie Inditex: „Wer mehr Marge hat und mehr finanziellen Spielraum, ist auch automatisch beim Strukturwandel weit vorne dabei“, so Van het Hof. Die Spanier bauen ihre Internetpräsenz kontinuierlich aus. Derzeit sind sie schon in 39 Ländern mit Online-Läden vertreten.

Was bedeutet die Stärke von Inditex für alteingesessene Händler?

Die werden zunehmend an die Wand gedrückt. Trotz generell guter Stimmung bei den Kunden sind mit Steilmann, Strenesse, Wöhrl und dessen Tochter Sinn-Leffers in diesem Jahr schon einige große, renommierte Firmen durch den harten Konkurrenzdruck in die Pleite gerauscht. Eine Reihe kleinerer Anbieter kommt hinzu. „Insgesamt beobachten wir, dass die Bonität in der Branche im Durchschnitt abnimmt“, so Van het Hof. „Das werden deshalb vermutlich nicht die letzten Insolvenzen gewesen sein. Es wird nach unserer Einschätzung auch in der Zukunft das eine oder andere Textilunternehmen geben, das in Schieflage gerät.“

Wie sind die Prognosen für Inditex?

Anleger setzen schon länger auf die Spanier und wurden bislang nicht enttäuscht. Der Wert des Unternehmens hat sich in den vergangenen fünf Jahren mehr verdoppelt. Derzeit wird der Modekonzern an der Börse mit mehr als 100 Milliarden Euro bewertet. Das ist mehr als der aktuell schwerste Dax-Konzern SAP.