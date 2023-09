Nakhon Ratchasima -Im Khao Yai Nationalpark in Thailand hat ein wilder Elefant versucht, sich auf einen parkenden Wagen zu legen. Die Insassen des Wagens kamen ohne Verletzungen davon, lediglich das Fahrzeug wurde beschädigt.

Elefant lehnt sich auf Auto in Nationalpark

Ein Elefant lehnte sich mit seinem ganzen Gewicht auf das Auto. Schaulustige beobachteten das Geschehen gebannt.

Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. AFP

Der Wagen mit Touristen hatte auf einer Straße des thailändischen Khao Yai Nationalparks offensichtlich mitten auf der Straße angehalten. Der Elefant Duea, ein 35-jähriger Bewohner des Nationalparks, hatte das Auto gesehen und es einmal umrundet. Dann begann er, sein Gewicht nach und nach auf dem Auto abzulegen. Das berichtet die „Bangkok Post”.

Insassen können Elefanten-Ritual abbrechen

Die Insassen des Wagens wurden leicht panisch. Sie schafften es jedoch, das merkwürdige Begrüßungsritual des Elefanten zu unterbrechen, indem sie den Wagen rechtzeitig in Millimeter-Schritten vom Leib des Tieres fort bewegten.

Mitarbeiter des thailändischen Nationalparks erklärten, dass Duea gerne während der Übergangsphase zwischen der nassen und der kalten Jahreszeit auf die Straße komme, um die Besucher des Parks zu „begrüßen”.

Park-Team postet Elefanten-Tipps bei Facebook

Um Park-Besucher in Zukunft vor derartigen Situationen zu schützen, schlugen sie Fahrern vor, mit ihren Fahrzeugen stets etwa 30 Meter Abstand von Elefanten zu halten. Sobald die Tiere näher kämen, sollten sie zügig wegfahren, so der Rat der Experten.

„Haltet das Auto nicht an, um Fotos zu machen, weil das Sie und Ihr Fahrzeug in Gefahr bringt”, warnten sie. Obwohl die Insassen des Autos am Dienstagabend keine Verletzungen davontrugen, wies das Auto anschließend eine zersplitterte Heckscheibe und zahlreiche Blechschäden auf. (red)